Se supo qué es lo que va a pedir Flor Peña en su denuncia contra Nico Occhiato y Luzu TV

A pesar de que Nicolás Occhiato comunicó inicialmente que Florencia Peña había presentado su renuncia a Luzu TV tras el escándalo por la información falsa sobre la salud de Jorge Messi , la realidad tomó un rumbo mucho más complejo. En las últimas horas trascendió que la actriz, asesorada por su abogado Fernando Burlando , tiene decidida una contraofensiva legal y planea una demanda millonaria contra la plataforma de streaming.

El detonante de la batalla judicial radica en las formas en que se manejó la salida de la conductora. Según reveló el periodista Luis Bremer en Desayuno Americano, el descargo de la defensa se apoyará en la desprolijidad del canal: “ El tema es que la desafectan primero verbalmente, públicamente, y luego por un mensaje de texto. Entonces, la informalidad de este proceso dio pie a Flor Peña a decir ‘La forma en que a mí me rajan, sin haber echado a los demás, que eran los responsables de su empresa, habla de una injuria hacia mí ’”.

El letrado de la artista cuestiona la doble vara del dueño de la productora al momento de repartir culpas por el error. Al respecto, Bremer sumó un análisis sobre la postura pública que tomó el empresario: “No es que Nico Occhiato agradeció cuando reapareció en Luzu. Occhiato habló de la situación, pidió disculpas por el medio, y dijo ‘Son errores que ocurren’ . Pero si son errores humanos que ocurren, ¿por qué tiraste por la ventana a Flor Peña? ”.

En cuanto a las pretensiones económicas, la presentación judicial irá por todo el dinero estipulado originalmente. “ ¿Qué va a reclamar Flor Peña? La totalidad del contrato más una compensación económica ”, detalló el panelista, haciendo alusión al vínculo que unía a la actriz con la señal hasta fin de año para encabezar la nueva versión de El Show del Verano junto a Marley .

La estrategia principal de Burlando consistirá en demostrar que su clienta simplemente acató directivas de los encargados del ciclo. Como la empresa impuso su propio grupo de trabajo, la defensa se plantará desde ese lugar: “ Yo cumplí una orden, que me dieron no una, sino dos veces, de decir una noticia . Se va a parar allí y va a decir ‘Che, si quien me dio la orden sigue en la empresa, y si a Marley tampoco lo desvinculan, ¿por qué se la agarraron solo conmigo?’”.

Diego Latorre cuestionó a Flor Peña por la fake news de Jorge Messi

Luego de la victoria de la Selección argentina ante Austria por 2 a 0 en la segunda fecha dl Mundial 2026, Diego Latorre estuvo como invitado en el programa SQP. Durante la emisión, el exfutbolista no esquivó el tema del momento y fijó una postura crítica respecto al escándalo que sacudió a Luzu TV la semana pasada, cuando Florencia Peña difundió en vivo una información falsa sobre la salud del padre de Lionel Messi.

Indagado sobre el episodio por Yanina Latorre, el actual comentarista deportivo fue tajante sobre la falta de rigor profesional al aire. "Me pareció que ese tipo de cosa, seas periodista o no, hay que chequearlas. Yo no me animaría a dar una noticia de esa índole sin verificarlo", lanzó sin filtros. Además, juzgó con dureza la actitud de la actriz al dar la supuesta primicia: "La forma en que lo dijo quizá me resultó un poco chocante porque es una noticia que se comunica aunque sea fingiendo dolor por más que no lo sientas".

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En esa misma línea, el ex futbolista apeló a su vínculo con el capitán de la Albiceleste para profundizar su rechazo al manejo del ciclo de streaming. "Sabés la cercanía que tengo con Messi, no lo conozco al padre y a mí me duele mucho cualquier muerte. Pero no es la manera fría de comunicarlo, eso sí lo vi, lo pude percibir y creo que todos estamos de acuerdo en eso", remarcó, para luego añadir: "Cuando uno está en frente de un micrófono hay que tener cierta responsabilidad. Una opinión es una opinión, una información hay que chequearla con las fuentes y recién ahí darla al aire, más de este calibre".

Para finalizar, Latorre aseguró que el astro rosarino no sufrió consecuencias por la repercusión del caso, algo que quedó demostrado con su actuación y su doblete en el último partido. "Para mí es un tema que Messi tiene la suficiente contención en el grupo y se apoya en ellos para los momentos difíciles. Él no se trata como un galáctico, lo vive de forma natural", analizó Diego.

Y concluyó: "Es lo que todos soñamos ser al igual que Maradona cuando empezas a jugar al fútbol. A veces el éxito te contamina mentalmente y es un enemigo, no un aliado. La gente con el 10 por ciento del éxito de Messi cambia radicalmente como ser humano, empieza a mirarte de arriba, y él para nada".