Un exdirector del FMI analizó la visita de Georgieva y descartó la posibilidad de un nuevo prestamo

Claudio Loser, exdirector del Departamento del Hemisferio Occidental del organismo, sostuvo que la presencia de la titular del Fondo en la Argentina tiene un fuerte componente institucional y de relaciones públicas.

El presidente Javier Milei recibirá este lunes en la Casa Rosada a la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva , quien luego participará de un gabinete ampliado junto al mandatario y funcionarios del Gobierno. El encuentro, previsto para las 14, se producirá mientras la administración libertaria busca sostener el vínculo con el organismo y avanzar en el cumplimiento de las metas establecidas en el programa vigente.

En conferencia con Caputo, Georgieva destacó que la inflación disminuyó y "se superaron las metas del programa" del FMI

En ese contexto, el exdirector del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI Claudio Loser analizó la visita durante una entrevista con C5N y consideró que se trata de una señal de respaldo institucional al Gobierno argentino, aunque anticipó que Georgieva podría plantear la necesidad de avanzar con reformas estructurales.

"Es una visita de Estado. La directora gerente del FMI no viaja con tanta bulla a negociar con un país. Evidentemente, en la reunión del gabinete ampliado ella planteará la necesidad de cambios estructurales" , sostuvo Loser.

El economista descartó, además, que la visita tenga como objetivo avanzar en la negociación de un nuevo crédito con el organismo. "No creo que ella entre a negociar lo que es la letra chica ni que el Fondo tenga en sus planes una nueva línea de créditos , dado que Argentina es por lejos el principal deudor del FMI", afirmó.

En esa línea, explicó que el país cuenta actualmente con un programa que contempla desembolsos periódicos y que se extiende hasta fines del próximo año. "En la actualidad, hay una línea de crédito que le van desembolsando cada tres meses. Es un programa que se extiende hasta fines del año que viene. Pero no habría un nuevo préstamo. Eso cubre bastante bien los compromisos con el Fondo", señaló.

Para Loser, el objetivo de largo plazo del organismo es que la Argentina pueda reducir progresivamente su dependencia del financiamiento externo. "La idea es que la Argentina vaya independizándose del Fondo", afirmó.

El exfuncionario también anticipó que Georgieva podría poner el foco en la acumulación de reservas y en la necesidad de fortalecer la posición externa del país. "Evidentemente va a pedir que tengan cuidado con la acumulación de reservas", sostuvo, y definió la visita como "fundamentalmente un viaje de relaciones públicas".

Durante su estadía, la titular del FMI también mantendrá encuentros con representantes del sector privado, en una agenda que, según Loser, busca reforzar el respaldo al programa económico y conocer de primera mano la situación de la actividad.

En cuanto a la evaluación del organismo sobre el rumbo de la economía argentina, Loser aseguró que existe una mirada favorable sobre el desempeño del programa macroeconómico. "El FMI está contento en términos del desempeño del programa macroeconómico. Sin ese programa no puede haber crecimiento", afirmó.

Además, destacó el comportamiento de las exportaciones y señaló que tanto los funcionarios del Fondo como sus países accionistas valoran positivamente la evolución de ese sector.

Sin embargo, el economista reconoció que persisten preocupaciones vinculadas con la situación social y con la agenda de reformas que impulsa el Gobierno. "Hay preocupación en términos de pobreza, pero los números que se ven son de reducción", explicó.

En ese sentido, señaló que el organismo también observa con atención los avances en materia de cambios estructurales, entre ellos una eventual reforma fiscal. No obstante, consideró que esas cuestiones no representan, por el momento, un obstáculo determinante para el respaldo que el FMI mantiene hacia la administración de Milei.

"La preocupación por los cambios estructurales, como la reforma fiscal o cosas parecidas, está presente. Pero no son preocupaciones que afectan de forma fundamental al apoyo del Fondo", concluyó.