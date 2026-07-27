Quién era Duilio, el hermano desconocido de Nicolás Cabré que murió a los 47 años

Duilio Cabré , hermano mayor del actor Nicolás Cabré , falleció a los 47 años. Esta noticia generó una importante conmoción dentro del mundo del espectáculo pese a su bajo perfil público. A diferencia de su familiar, protagonista de numerosas producciones televisivas, cinematográficas y teatrales en Argentina, Duilio eligió mantenerse siempre alejado de la exposición mediática a lo largo de toda su vida.

Al igual que el resto de la familia Cabré, Duilio se inclinó por preservar su intimidad y acompañar el crecimiento profesional de su hermano desde un segundo plano, sin buscar fama ni presencia en medios. Sobre su vida existían muy pocos registros públicos, ya que mantenía sus redes sociales en modo privado y rara vez aparecía en fotos junto al actor.

Ambos hermanos mantenían un vínculo estrecho desde la infancia, con apenas un año y ocho meses de diferencia de edad entre ellos. Nicolás había recordado esa cercanía años atrás en una entrevista con Mirtha Legrand: "Tengo un hermano mayor, Duilio. Nos llevamos 1 año y 8 meses, hicimos absolutamente todo juntos".

En esa misma charla, el actor había dado a conocer que Duilio continuó con el oficio de su padre, Norberto Cabré, fallecido en 2016: "Él es taxista, agarró la posta de mi viejo. Hacía otras cosas y ahora está con el taxi". Consultado sobre cómo le iba laboralmente a su hermano, Nicolás había respondido con honestidad: "Le va... Está difícil para todos. Es complicada la realidad del taxista. Pero la rema con hidalguía".

Tiempo atrás, el actor también había sorprendido a sus seguidores al compartir una vieja foto de ambos en su juventud, remarcando el gran parecido físico entre los dos: "Mi hermano es un clon. Lo que queda de la juventud en una foto".

La carta de Nicolás Cabré por la muerte de su hermano

La noticia del fallecimiento se dio a conocer este domingo, cuando Nicolás Cabré decidió romper el hermetismo habitual con el que protege su vida privada para despedirse públicamente de su hermano a través de una historia de Instagram. Junto a una foto en la que ambos aparecen sonriendo, el actor compartió un extenso mensaje lleno de dolor y agradecimiento.

"Duilito, me parece increíble estar escribiendo esto, pero acá estoy, y con todo el dolor del mundo voy a decirte que fue hermoso que me hayas acompañado en estos 46 años", escribió Cabré al comenzar su despedida.

El actor continuó su mensaje con palabras de reconocimiento hacia la vida de su hermano: "Sé que hiciste siempre lo mejor que pudiste con lo que tenías, y te lo agradezco de corazón. Espero que descanses en paz, y te encuentres con todos aquellos que extrañabas tanto. Ahora me toca a mí lamentablemente tenerte que extrañar. Te amo y nunca jamás te voy a olvidar".

La publicación generó un fuerte impacto entre los seguidores del actor, ya que Cabré suele mantener una postura muy reservada respecto a su vida personal y rara vez comparte este tipo de detalles íntimos en sus redes sociales. Hay que destacar que esta pérdida representa un nuevo golpe emocional para el actor, quien poco más de un año atrás también había despedido a su madre.