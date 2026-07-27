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Irremontable: apareció otro video que perjudica a Rosalía tras el pedido de disculpas

Las redes sociales comenzaron a viralizar el momento en el que la cantante española queda mal parada respecto a cómo usa sus cuentas personales: "Nunca tuve community manager".

Rosalía

Rosalía, más complicada.

Redes sociales

La cantante Rosalía pidió perdón luego de repostear un video de la actriz Mia Khalifa en la que burlaba a Argentina por haber perdido ante España en la final del Mundial 2026. Pero ahora apareció un video en el que se complica más con sus dichos previos: “Si reposteo, tuvo que haber sido bueno”.

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La cantante española se presentará en el país el 1, 2, 4 y 6 de agosto en el país, luego de haber reposteado un video de la actriz Mia Khalifa con la canción La Perla de fondo. La grabación incluía un texto que decía que todo era mejor luego de que las “perlas” perdieran.

@massmasssss

Y amigos recuerden que si reposteó, subió o compartió un video lo hizo ella misma y le da orgullo. Ahora que no venga a pedir perdón… #rosalia #argentina argentina @La Rosalia

sonido original - Mas+

Ante esto, se vializó un video de la cantante en el que indicaba. “Tuvo que haber sido un buen Tiktok”, comienza diciendo en referencia a que, si lo reposteó, entonces ella reaccionó. “Si veo un video reposteado o seguía. Rosalía hizo el repost o el seguimiento”.

Y agregó: “Atención, LA. Nunca he tenido un community manager, solo para que sepan”. De este modo, confirma que ella misma fue la que apretó compartir y le gustó el video como para compartirlo ante todos sus seguidores.

Lali Espósito defendió a Rosalía tras el escándalo en redes sociales

Luego de unas merecidas vacaciones, Lali Espósito pisó suelo argentino durante la mañana del sábado. A pesar del cansancio del viaje, habló de la polémica del momento: el escándalo de Rosalía.

La intérprete de Disciplina fue contundente al reflexionar sobre el impacto real de este tipo de episodios: "No existe una verdadera 'cancelación', especialmente teniendo en cuenta que tiene cinco shows programados y agotados en el país".

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