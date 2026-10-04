Seguí en vivo la cobertura especial de C5N de las elecciones en Brasil Móviles en los principales puntos de la elección y el análisis de los conductores más reconocidos, para seguir de cerca los comicios que definen el futuro de la región. Por Agregar C5N en









Lula vs. Bolsonaro, la elección que define el futuro de Brasil y la región.

Con móviles en los principales puntos de la elección, programas especiales y el análisis de los conductores más reconocidos, C5N lleva a cabo una amplia cobertura de los comicios presidenciales en Brasil, que tiene este domingo a Lula Da Silva y Flavio Bolsonaro como principales figuras.

Desde las 17, Daniela Ballester y Fernando Borroni deslizan las primeras impresiones tras el cierre de las urnas. A las 20, Gustavo Sylvestre analizará el avance del escrutinio y las primeras tendencias y a las 22, Pablo Duggan y el equipo de Duro de Domar comenzarán a vertir las primeras conclusiones de la jornada electoral.

Con el seguimiento minuto a minuto de la reñida elección y un importante despliegue periodístico con corresponsales e información en directo desde puntos clave, como San Pablo, Brasilia y Río de Janeiro para observar de cerca este elección crucial.

La cobertura multiplataforma también puede seguirse en las redes sociales, con actualizaciones constantes sobre los resultados oficiales.

Qué se vota en Brasil Más de 158 millones de brasileños están habilitados para votar en la primera vuelta de las elecciones generales de 2026, que presenta a 13 candidatos a presidente.

Además de presidente, los brasileños elegirán diputados, senadores y gobernadores. En qué caso habrá segunda vuelta en Brasil Habrá segunda vuelta para presidente si ningún candidato supera el 50% de los votos válidos en la elección del 4 de octubre, excluyendo de ese cálculo los sufragios nulos y en blanco. Si se cumple esa condición, los dos candidatos más votados pasarán al balotaje del 25 de octubre. La misma regla se aplica a las elecciones para gobernador, donde las dos fórmulas con mayor respaldo disputarán una nueva votación en los estados donde nadie alcance la mayoría absoluta. Las bancas legislativas y las del Senado, en cambio, no se definen mediante segunda vuelta.