Cuáles son los mejores horarios para comprar en el Cyber Monday 2026

Las recomendaciones clave de los especialistas en comercio electrónico para detectar oportunidades únicas y maximizar el ahorro durante el evento digital.

La nueva edición de Cyber Monday 2026 dio inicio este lunes a las 00 horas. La iniciativa de compras virtuales, impulsada y coordinada por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico ( CACE ), reúne a casi 800 firmas de todo el territorio nacional. A través del portal digital de la entidad, los usuarios podrán rastrear cerca de 15.000 promociones destacadas en múltiples rubros comerciales durante las 72 horas consecutivas que dura la campaña masiva de consumo.

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Un dato central de esta edición del evento es la composición del tejido empresarial participante, ya que el 47% de las marcas participantes son pymes . Esta representatividad busca proveer de mayor diversidad al catálogo de productos frente a las grandes cadenas tradicionales, en un mercado local que intenta defender sus volúmenes de venta.

Para optimizar el tráfico de usuarios en la plataforma, la organización estableció ventanas estratégicas y momentos en los que se concentran las principales renovaciones de catálogo.

La iniciativa comercial intenta superar las marcas logradas en el periodo previo, teniendo en cuenta que durante la edición 2025 la facturación total alcanzó los $639 mil millones, lo que significó un incremento del 29% en comparación con 2024 . Aquel balance positivo se tradujo en más de 12,1 millones de unidades comercializadas a través de casi 7 millones de órdenes de compra procesadas en todo el territorio nacional.

Para maximizar las oportunidades de ahorro durante las jornadas de descuento digital, los especialistas en consumo recomiendan ingresar a la plataforma en momentos clave de renovación de stock e intensidad de tráfico. Las ventanas más convenientes se concentran habitualmente al mediodía y en las primeras horas de la noche , horarios en los que las empresas participantes suelen actualizar sus catálogos, liberar promociones exclusivas por tiempo limitado y renovar los cupos de financiación en cuotas.

Hasta cuándo es el Cyber Monday 2026

La nueva edición del masivo festival de compras virtuales ya se encuentra en pleno desarrollo en todo el país. La iniciativa digital se extenderá hasta el miércoles 4 de noviembre inclusive. Durante estas tres jornadas consecutivas, los usuarios locales dispondrán de acceso ininterrumpido al portal oficial del evento para explorar las promociones vigentes antes del cierre definitivo de la campaña anual.

CACE

A lo largo del periodo de vigencia del encuentro comercial, los consumidores argentinos podrán acceder a un abanico que supera las 15.000 promociones especiales agrupadas en 10 categorías principales del mercado local. De acuerdo con las proyecciones informadas por las autoridades del sector, los valores rebajados exhibirán márgenes de reducción que oscilarán entre el 30% y el 50% según el rubro elegido.

Cuándo son los horarios bomba del Cyber Monday 2026

En el marco de la masiva campaña de comercio electrónico, se implementó un esquema de promociones relámpago con el fin de agilizar el flujo de compradores. Quienes busquen capitalizar las reducciones de precios más agresivas del mercado deberán prestar atención al turno del mediodía. En esa franja puntual, entre las 12y las 13, se activarán las denominadas MegaOfertas Bomba, una ventana de 60 minutos pensada para liberar oportunidades exclusivas.

Asimismo, la grilla contempla un segundo tramo temporal estratégico durante la franja nocturna de las jornadas. Para quienes monitoreen las pantallas sobre el final del día laboral, de 20 a 22 funcionará la Noche Bomba, un bloque de dos horas ininterrumpidas destinado a renovar los catálogos con oportunidades sorpresa. Estas franjas especiales concentran los mayores beneficios para los usuarios argentinos que intentan congelar valores y acceder a financiamiento antes del agotamiento del stock disponible.

Por último, los responsables de la iniciativa previeron un despliegue especial para la jornada de clausura con el objetivo de liquidar las unidades remanentes de todas las marcas participantes. Para el tramo final, el miércoles 4 de noviembre entre las 22 y las 23.59, se llevará a cabo el Megaboom, la ráfaga de cierre pensada para rematar los últimos saldos de inventario en las distintas categorías comerciales.