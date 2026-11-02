Qué es lo que más buscan los argentinos en el Cyber Monday 2026 y cuáles son los productos más elegidos

Un estudio anticipa un consumidor planificador y atento a las cuotas. Resta esperar los resultados reales del evento.

Antes de que arranque el Cyber Monday 2026 , el cual dio inicio este lunes y va a durar hasta el 4 de noviembre, un estudio de Google e Ipsos anticipó qué buscan los consumidores y qué productos concentran su interés . Los datos corresponden a la etapa previa al evento, por lo que se aguardan las cifras concretas de ventas para confirmar si esas tendencias se mantuvieron.

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Según el relevamiento, el comprador argentino llega más informado y planifica con tiempo . En promedio, el 60% investiga ofertas en distintas categorías entre uno y tres meses antes de comprar. Además, el 69% de quienes usan herramientas de inteligencia artificial asegura que empezó a organizar sus compras antes de lo habitual.

Los descuentos ya no son el único factor decisivo. La financiación, la calidad de los productos y el envío gratuito ganan protagonismo, y la inteligencia artificial empieza a pesar en las decisiones. El 85% de los encuestados reconoce que podría dejarse influenciar por la recomendación de una IA al elegir marca, tienda o producto.

Entre los usos más frecuentes de estas herramientas figuran buscar la mejor relación entre precio y beneficio (36%) y comprobar si los descuentos son reales y convenientes (33%). "Los argentinos usan la IA para evaluar alternativas y optimizar su presupuesto", explicó Magdalena Prat Gay, gerenta comercial de Retail en Google Argentina.

Aunque el precio sigue siendo un gran motor, los consumidores no aceptan cualquier promoción . El 74% busca ofertas reales y precios verdaderamente únicos, y el 53% considera que la calidad del producto es el principal motivo de su decisión.

La financiación ocupa un lugar muy importante. El 67% elegirá una marca u otra según las facilidades de pago con tarjeta de crédito, y el 59% planea usar ese medio. Se valoran las cuotas sin interés y los descuentos adicionales con tarjetas, aunque el envío a domicilio gratuito aparece como la ventaja que más se espera, por encima de las cuotas y los descuentos directos.

"Para las marcas, la fórmula del éxito en este Cyber Monday se sostiene sobre tres pilares", sostuvo Prat Gay. En su mirada, el interés nace en el producto, la viabilidad se decide en las cuotas y la compra se concreta si el envío es conveniente. En cuanto al canal, los sitios de comercio electrónico lideran con el 62%, seguidos por las tiendas físicas con el 47% y las aplicaciones móviles con el 25%.

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Qué categorías compran las distintas generaciones

Las preferencias cambian según la edad. La Generación Z, de 18 a 28 años, se inclina por belleza y cuidado personal. Los millennials, de 29 a 44, priorizan los electrodomésticos.

La Generación X, de 45 a 60 años, apunta a televisores, audio y video. Por último, los baby boomers, de 61 a 64, eligen ropa, calzado y accesorios.

Cuáles fueron los 10 productos más buscados antes del Cyber Monday 2026

Google identificó los productos y términos que más crecieron en las búsquedas de los argentinos durante los días previos al evento. El listado reúne artículos tecnológicos, productos para el hogar, indumentaria y juguetes.

Los diez más buscados fueron squishy, notebook, pelota, yogurtera, moto eléctrica, camiseta de Argentina, disfraces de Halloween, cámara, almohada cervical y camiseta de Messi. Se trata de datos previos al evento, y se aguardan los números concretos del Cyber Monday 2026 para saber qué se vendió realmente.