24 de octubre de 2026 Inicio
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Video: sacó la pelota afuera para que atendieran a su rival, lo silbaron y se puso a llorar

El insólito hecho ocurrió pasada la media hora del primer tiempo, cuando un futbolista del equipo contrario manifestó tener dolor. El jugador no dudó en frenar el encuentro, pero no esperó la reacción de la hinchada.

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Jaime fue abucheado por la hinchada.

Jaime fue abucheado por la hinchada.

Un momento insólito y cargado de emoción se vivió pasados los 30 minutos del primer tiempo en el Estadio Centenario, durante el encuentro entre Juventud y Peñarol, con el juvenil argentino Leonel Jaime como principal protagonista.

El clásico del Sur comienza 14.45.
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La secuencia se inició tras una disputa en la banda derecha, donde Ignacio Alegre fue con vehemencia a disputar un balón contra Kevin Rolón. El impacto dejó al futbolista tendido en el césped con visibles muestras de dolor.

A pesar de encontrarse en plena posición de ataque para el Manya y con la pelota bajo su control, Jaime tomó la decisión de frenar el avance y solicitar de inmediato la atención médica para su rival.

El repudio de los hinchas y el llanto de Leonel Jaime

La gesta de fair play no fue bien recibida por parte de sus propios compañeros. A los silbidos y la reprobación de la tribuna se le sumaron sus compañeros: Javier Cabrera se le acercó de manera efusiva para recriminarle el haber detenido el juego, y poco después el "Indio" Fernández se sumó a los reclamos hacia el juvenil.

La presión y el tenso cruce se hicieron notar enseguida en el futbolista argentino. Minutos más tarde, las cámaras de la transmisión oficial enfocaron a Jaime visiblemente afectado y entre lágrimas sobre el terreno de juego.

El episodio no pasó desapercibido en las redes sociales, donde miles de usuarios manifestaron su respaldo hacia la actitud deportiva del joven volante y criticaron con dureza la reacción de sus compañeros.

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