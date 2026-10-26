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Luciano Pereyra rompió en llanto luego de anunciar la noticia más importante de su vida

El músico recibió cientos de mensajes luego de compartir la novedad en redes sociales. La propuesta artística busca dar cuenta de la diversidad cultural del país.

La confirmación le llegó en pleno show y la emoción lo desbordó delante de sus fans.

La confirmación le llegó en pleno show y la emoción lo desbordó delante de sus fans.

El cantante Luciano Pereyra se quebró en llanto durante su octava presentación en el Movistar Arena, cuando contó frente a todo el público que fue elegido para cantarle al papa León XIV en su ciudad natal. La confirmación le llegó en pleno show y la emoción lo desbordó delante de sus fans.

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"Me acaban de confirmar que, en mi ciudad, en la ciudad de Luján, le voy a cantar al Papa. ¡En mi ciudad de Luján, en donde vivo, viene un Papa! Poder recibirlo, poder cantarle, ¡poder cantarle todos juntos!", expresó el cantante, quien no pudo contener las lágrimas.

El momento se dará durante la llegada del Sumo Pontífice a la Argentina, prevista para el domingo 8 de noviembre, cuando visite Luján, el lugar donde el músico nació y vive. En ese lugar será el encargado de entonar sus canciones frente a la presencia del Papa, algo que lo dejó en estado de shock.

Después del show, el artista compartió la novedad en su cuenta de Instagram, donde recibió cientos de mensajes y felicitaciones. "¡Dios regalándome una nueva bendición! La emoción es muy profunda de saber que juntos le vamos a cantar al papa León XIV en mi ciudad, en nuestra ciudad de Luján", escribió. Entre los saludos se destacó el de Soledad Pastorutti.

Los artistas que cantarán durante la visita del papa León XIV

La organización dio a conocer los primeros músicos que participarán en los encuentros y celebraciones previstos entre el 8 y el 11 de noviembre. Entre los nombres confirmados aparecen Abel Pintos, Luciano Pereyra, Jairo, Jorge Rojas y Nahuel Pennisi. Además, más de 600 coristas y 200 músicos acompañarán las celebraciones litúrgicas, y se anunciarán nuevas incorporaciones en los próximos días.

En Córdoba, la vigilia y la misa en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones contarán con José Luis Miralles, Ruah, Coro Agnes, Tradición Serrana, DUITO, Ignacio Sagala, Andrés Castellano, Toco Para Dios, Jorge Rojas, Maxi Larghi, Pablo Martínez, Trinidad, Jairo y Coro Mariae.

En Luján, la vigilia y la misa en la Basílica Nuestra Señora de Luján reunirán a Hermanos Menta, Filocalia, Campedrinos, Santiago Tucumán, Carafea, Ballet Sumampa y Luciano Pereyra. En Claypole, el encuentro en el Cottolengo Don Orione tendrá a Abel Pintos y al Coro Cottolengo Don Orione.

En la Ciudad de Buenos Aires, la previa y la misa en el Monumento de los Españoles sumarán a Los Olmos, Uriel Arcodaci, Athenas, Vero Sanfilippo, Magnificat y Corrientes Purajhei. El encuentro del mundo del trabajo contará con Agustín Day, y el de jóvenes con Sofía Martínez, Ignacio Girón, Banuev, Ballet Maia Roldán, Tati Domínguez, Valentino Merlo, Alan Madanes, Lucas Rodríguez, Maggie Cullen y Nahuel Pennisi.

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