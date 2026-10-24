Histórico ascenso de Excursionistas: goleó a Italiano, se coronó campeón y jugará en la segunda división tras 54 años El conjunto del Bajo Belgrano derrotó 4-0 a Sportivo Italiano en su cancha, aseguró el título de la Primera B Metropolitana a una fecha del final y selló su ansiado regreso a la Primera Nacional del fútbol argentino. Por Agregar C5N en









El plantel de Excursionistas, que alcanzó la gloria tras golear a Sportivo Italiano. Luli Bidegain

Excursionistas escribió una de las páginas más gloriosas de su historia al consagrarse campeón de la Primera B Metropolitana y lograr el ascenso a la Primera Nacional. El equipo del Bajo Belgrano derrotó de manera contundente por 4-0 a Sportivo Italiano a falta de una jornada para el cierre del torneo y de esta manera, tras una espera de 54 años, el Verde retornará a la segunda división del fútbol argentino, categoría en la que no militaba desde 1972.





pero no eterna...



¡ ! #ExcursionistasNacional #SomosElBajoBelgrano pic.twitter.com/VzTGAcFEWi — Club Atlético Excursionistas (@ExcursioOficial) October 24, 2026 El trámite del partido decisivo se resolvió con rapidez a favor del conjunto dirigido por Rodrigo Bilbao. A los dos minutos de juego, David Ledesma abrió el marcador con un gol de cabeza. Poco después, Mariano Arango amplió la diferencia al aprovechar el rebote de un penal ejecutado por él mismo. Antes del entretiempo, Gabriel Tellas marcó el tercer tanto también de cabeza, y en la etapa complementaria el ingresado Miguel López selló la goleada definitiva para desatar la fiesta de los hinchas del Verde.

La consagración redondeó una campaña impecable, donde Excursio fue el mejor de todos a lo largo de las 42 fechas de la temporada. Excursionistas alcanzó los 81 puntos, producto de 24 victorias, 9 empates y solo 8 derrotas, con 68 goles a favor y 31 en contra. La victoria le permitió mantener una ventaja inalcanzable de cinco puntos sobre su escolta, Arsenal, asegurando el título y el primer cupo de ascenso a la Primera Nacional.

Excursionistas ascendió a la B Nacional y jugará en la segunda división del fútbol argentino tras 54 años. Luli Bidegain Tras la consagración, el presidente de la AFA, Claudio Tapia, felicitó públicamente club: "Al presidente Javier Méndez Cartier por su incansable trabajo, dirigente modelo que, junto a su Comisión Directiva y gracias a una gran gestión, hizo posible la vuelta del club a la segunda división tras más de 50 años; al plantel, al cuerpo técnico y a toda la gente de Excursionistas, felicidades por el título y el ascenso. Excursio es de la Primera Nacional, un logro más que merecido. ¡Salud, campeones!". El título corona un vertiginoso camino de crecimiento, luego de haber logrado el ascenso desde la Primera C a fines de 2023.

Con esta consagración, el club fundado el 1° de febrero de 1910 asumirá el desafío de competir en la Primera Nacional por primera vez desde la creación de la categoría en 1986. Además de enfrentarse a nuevos rivales en una divisional sumamente exigente, la vuelta a la segunda división marcará el reencuentro del clásico del barrio frente a Defensores de Belgrano, un histórico duelo que no se disputaba de manera oficial desde 2017.

La locura de la gente en el Bajo Belgrano tras el ansiado ascenso de Excursio.