6 de julio de 2026 Inicio
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Una distribuidora de bebidas cerró su planta de La Matanza y echó a 220 empleados

Se trata de la firma Express Beer. El sindicato de Camioneros se declaró en estado de emergencia ante la falta de respuestas de la empresa sobre el pago de salarios adeudados e indemnizaciones.

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Los empleados denunciaron que la compañía retiró los camiones y vació las instalaciones.

Los empleados denunciaron que la compañía retiró los camiones y vació las instalaciones.

La firma de transporte y logística Express Beer entró en cesación de pagos y despidió a sus 220 empleados, tras haber cerrado su planta del partido bonaerense de La Matanza. El accionar de la distribuidora de bebidas, que prestaba servicios para una de las principales cervecerías del país, dejó al personal sin certezas sobre el cobro de sus liquidaciones, lo que provocó la inmediata reacción del Sindicato de Camioneros.

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La conducción gremial, encabezada por Hugo y Pablo Moyano, exigió la cancelación inmediata de los haberes atrasados, que incluyen el último medio aguinaldo. Los damnificados registran una antigüedad promedio de 26 años de servicio en la distribuidora.

La quiebra operativa de la firma responde a una severa crisis del sector, que acumuló una caída del 35% en el consumo de cerveza durante los últimos dos años. Este retroceso comercial licuó los márgenes de ganancia debido al peso creciente de los costos fijos en energía, mano de obra y mantenimiento técnico por cada litro producido.

El conflicto adquiere una fuerte relevancia política y empresarial por los actores involucrados en la disputa. Entre los trabajadores despedidos se encuentra Jerónimo Moyano, hijo menor del líder sindical y delegado de la planta, mientras que el propietario de la empresa es Juan Aguilar, un directivo clave de la Federación Argentina de Entidades de Transporte y Logística.

Los choferes denunciaron el vaciamiento de la distribuidora y planean protestas

Los empleados denunciaron que la compañía retiró los camiones y vació las instalaciones de La Matanza entre el viernes y el sábado pasados de forma imprevista. Ante esta situación, el sindicato evalúa extender los bloqueos hacia otras compañías alimenticias y de bebidas que operan bajo el control del mismo grupo empresario.

A través de un comunicado de prensa, la organización gremial sostuvo que continuará con "todas las acciones gremiales y legales necesarias para resguardar los derechos de los compañeros y preservar las fuentes de trabajo". La vía legal marchará en paralelo con las asambleas permanentes en los centros de distribución remanentes.

La crisis de Express Beer interrumpe una tregua reciente en la actividad, luego de que Camioneros firmara a fines de junio un beneficio de presentismo con Coca-Cola y Quilmes para la rama de Aguas y Gaseosas. El beneficio alcanzaba tanto a dependientes directos como a choferes de empresas tercerizadas, esquema que ahora vira hacia un escenario de alta conflictividad.

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