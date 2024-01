Se separó una mediática modelo argentina en medio de un escándalo: "Le fue infiel"

El periodista Augusto Tartúfoli quien brindó más detalles: "La noche se partió en dos. La primera salida fue con Florencia Parisé su novia. Y después a las dos y media de la mañana se fueron a lo que era Tequila, ahora se llama Lotus”.

Karina Jelinek y novia Redes sociales

Luego agregó: “Dicen los que estaban ahí que el relacionista público se acerca dónde estaba Karina Olga y le habla al oído, y le empieza a decir 'cositas'. Karina se da vuelta y lo besa adelante de todos".

Ahora hay que ver, qué es lo que la llevó a Karina a dejarse calentar el oído, y directamente reaccionar, porque reaccionó adelante de todos", expresó. Pero eso no fue todo porque habló el hombre tercero en discordia y se llama Fernando Cristiano, es relacionista público.

Embed - Crisis entre Karina Jelinek y Flor Parise: traición, infidelidad y un tercero en discordia

"Besé a Karina Jelinek. Fue una noche loca, y quedó todo ahí. Florencia estaba en Mar del Plata. Con Karina nos pusimos un poco mimosos, y me encantaron sus labios", indicó el joven. ¿Ruptura definitiva entre Karina y Florencia?

Karina Jelinek explotó contra el Bailando 2023 por el destrato: "Voy de onda y..."

La modelo Karina Jelinek explotó contra el Bailando 2023 tras el destrato a la hora de puntuar su baile con Kennys Palacios, lo que incluso provocó que el coach Franko Quiles se emocione hasta las lágrimas.

Karina Jelinek post contra el Bailando 2023 X (ex Twitter)

A través de su cuenta de X (ex Twitter), Karina Jelinek se preguntó: "¿Para qué me invitan a una gala que voy de onda por mi amigo Kennys si me van a matar?". De esta manera, dejó en claro que no se sintió cómoda a la hora de escuchar la devolución de los jurados, sobre todo de Ángel De Brito y Marcelo Polino.

Pero no solo se quedó allí, sino que aseguró: "Merecía un puntaje aprobado, mínimo... No exija más". Así, hizo énfasis en los puntajes que recibieron de De Brito y Polino, los cuales fueron 0 y -2, respectivamente, y provocarán que queden sentenciados para la noche de eliminación.