Ángel De Brito destrozó a la mano derecha de Wanda Nara: "Nunca van a poder..."

Tras recibir el puntaje de Ángel De Brito, el coach Franko Quiles no pudo contener las lágrimas y se quebró, lo que generó que el conductor Marcelo Tinelli se acerque a él. En ese momento, expresó: " Me angustio un toque porque laburamos un montón . Bailaron muy bien, no son bailarines profesionales, no tomaron clases , están construyéndolo y para mí hicieron la coreo como tenía que ser".

Pero no se quedó allí, sino que continuó: "Obviamente nunca van a poder hacerlo de una manera como lo hace Morena (Sánchez) porque tiene años de estudio. Nos jugamos por una salsa y no un merengue y capaz ese fue mi error. Siento que venimos dándole cosas, viéndolo crecer en cada gala y dije 'no vamos a retroceder'". Con estas palabras, el entrenador de Kennys Palacios dejó en claro que no podrá hacerlo bailar mejor.

Para finalizar, el coach señaló: "Puede gustar o no, pero bailaron un montón. Lo acepto y trabajaré todo lo que podamos para seguir creciendo". De esta manera, el equipo generado a partir de la fama de Wanda Nara empieza a tambalear en el Bailando 2023, ya que si no progresan no podrán seguir avanzando en el certamen de América TV.