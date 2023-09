Bajo el sol de Grecia, Karina Jelinek mostró la moda del verano con una microbikini estampada

Karina Jelinek vistió una microbikini estampada en su viaje a Grecia . La modelo subió una historia en donde se mostró bajo el sol disfrutando del verano europeo y viviendo un momento de relajación luego de un agitado comienzo de año. Siempre atenta a la moda del momento, eligió un diseño que viene siendo furor en la elección de las famosas para decidir los looks en los días de playa o pileta.

Karina Jelinek microbikini estampada Instagram

En la imagen se mostró recostada vistiendo una microbikini estampada con un conjunto que incluyó un corpiño con moldería triangular y tiras ajustables en la espalda, mientras que para la parte inferior usó una bombacha ultracavada con tiras ajustables en los costados de la cadera. Además eligió no usar maquillaje y tener el pelo suelto.

En sus redes sociales se puede ver el día a día de su viaje, el cual en general incluye tardes bajo el sol en distintas playas y piletas de los lugares que se encuentra recorriendo. Sus fans aprovechan para enviarle saludos en los comentarios y elogiar los looks que utiliza para pasear por este destino paradisíaco.

La microbikini bicolor que mostró Nathy Peluso y es ideal para la temporada de verano

Nathy Peluso publicó una serie de fotos vistiendo una microbikini bicolor, una de las combinaciones más usadas en la temporada. Para esta sesión de imágenes, se mostró con un traje de baño que combinó el verde con el azul. Además, le agregó un pareo y un sombrero, dos de sus accesorios y complementos favoritos.

La artista aprovecha el tiempo entre cada show para descansar en los paisajes más increíbles que cuentan los lugares que visita con su música. Así es que pasó la tarde con amigos visitando distintas playas, en las que se mostró con looks de verano que impusieron su estilo.

Nathy Peluso microbikini bicolor Instagram

A orillas del agua y sobre una pequeña colina, se la pudo ver vistiendo una microbikini verde con detalles en azul, una de las tendencias de la temporada, acompañada por un sombrero de mimbre y, en otra foto, con un pareo blanco. El conjunto que eligió contó con un corpiño con molde triangular y una bombacha cavada con tiras en los costados de la cadera ajustables en forma de moño.

Nathy Peluso microbikini bicolor Instagram

Nathy Peluso continúa sorprendiendo a sus fans, no sólo con su música sino también con sus looks, y estos elogian sus outfits en este viaje y en sus shows dejándole miles de "me gusta" en sus posteos y cientos de elogios como comentarios. La publicación en pocas horas sumó miles de reacciones y de esta forma reafirma su lugar de referencia en la moda.