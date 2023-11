Karina Jelinek explotó contra el Bailando 2023 por el destrato: "Voy de onda y..."

A través de su cuenta de X (ex Twitter), Karina Jelinek se preguntó: "¿Para qué me invitan a una gala que voy de onda por mi amigo Kennys si me van a matar?". De esta manera, dejó en claro que no se sintió cómoda a la hora de escuchar la devolución de los jurados, sobre todo de Ángel De Brito y Marcelo Polino.