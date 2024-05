Se separó una de las parejas más queridas en el mundo de la farándula

Lo cierto es que, en las últimas horas, el músico hizo un vivo con sus fanáticos y no tuvo pelos en la lengua a la hora de hablar de su estado sentimental.

China Suárez y Lauty Gram Redes sociales

Desde la cuenta de Instagram @gossipeame, más conocida como “Pochi”, se subió un fragmento donde Lautaro González Cadicamo, su nombre real, reitera en varias oportunidades que está soltero. “Lautygramcito: ‘yo cuando me ponga de novio’ dejando en claro que no está de novio con La China Suárez”, señaló Marcia Frisciotti en su historia y agregó: “Aclaró varias veces que estaba soltero”.

Por su parte, en el fragmento que publicó la comunicadora se lo puede escuchar al joven artistas decir: “Cuando me ponga de novio, soy muy pegote. Igual, capaz, en el día de mañana cuando esté con alguien y me dice que no le gusta que sea así, chau, cagué”. ¿Habrá sido esa uno de los motivos por el cual se separó de la exCasi Ángeles?

Lauty Gram Instagram: Gossipeame

El polémico gesto de la China Suárez con Ángela Torres tras confirmar su romance con Rusherking

La cantante Ángela Torres y Rusherking confirmaron su noviazgo luego de varios meses de evadir los rumores que se habían instalado y, todo parece indicar, que María Eugenia “China” Suárez se habría enojado porque tuvo un polémico gesto.

“Estamos en pareja, de novios y estamos juntos. Tenemos un compromiso el uno con el otro. Es un gran compañero”, indicó en Agarrate Catalina la exintegrante de Simona. De esta manera, confirmaron lo que tanto negaron por un tiempo.

Rusherking y Ángela Torres Redes sociales

Pero, en una entrevista con Socios del Espectáculo, Torres contó detalles sobre el romance, pero a la hora de hablar sobre las ex parejas de su novio contó que ella “no dejó de seguir a nadie”. Pero ante la confusión, reveló: “Yo la seguía, creo que fui bloqueada. Cada uno con sus procesos con su vida personal”.

Luego de todo eso, Pochi de Gossipeame contó: “Me cuentan de buena fuente que Suárez hubiera esperado al menos un mensaje de su parte. La bloqueó por falta de códigos y porque siente que, a ella, por mismo, la hubieran matado”.