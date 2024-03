La China Suárez sorprendió caminando y bailando en la playa con una microbikini metalizada imperdible

Eugenia "La China" Suárez llamó la atención de sus seguidores en sus últimas vacaciones al vestir una microbikini con la que marcó tendencia. La actriz se encuentra en Miami , donde, además de disfrutar unas vacaciones con sus tres hijos, Amancio, Magnolia y Rufina, tomó la oportunidad para promocionar su más reciente incursión musical. La estrella, quien está incursionando en la música urbana, aprovechó las redes sociales para compartir una coreografía de su nuevo sencillo "Me gusta". Este tema lo interpretó junto al rapero Ecko, causando un particular furor con un video en TikTok caminando por la playa.

La sensual foto de la China Suárez con un nuevo trapero: "Me gusta"

china suarez microbikini Instagram

El sencillo "Me gusta" fue presentado oficialmente a través de la cuenta de Instagram de la actriz, recibiendo inmediata reacción positiva entre sus seguidores.

microbikini china suarez Instagram

La recepción del público a este nuevo lanzamiento y a la presencia de la China Suárez en las redes generó miles de "me gusta" y comentarios de apoyo en Instagram y TikTok. Los seguidores de la artista no solo elogiaron su audaz elección de vestuario para el video en la playa, sino también su creciente influencia en la escena urbana. De esta manera se posiciona no solo como figura mediática y actriz sino ahora también como una artista musical.

china suarez microbikini verde Instagram

De luna de miel, Julieta Puente se lució con una microbikini bicolor en Hawai

Julieta Puente sorprendió a sus seguidores con una microbikini bicolor en su luna de miel en Hawaii. Recientemente casada con Facundo Miguelena, la pareja eligió las exóticas playas hawaianas para celebrar este paso, lugar desde donde la influencer no dejó de cautivar a sus más de 971 mil seguidores en Instagram con sus looks y ejercicios, mostrando su lado más chic y deportivo.

La creadora del "cardio de la felicidad" lució un conjunto de dos piezas, perfectamente alineado con las tendencias del verano 2024, destacando por sus vibrantes colores verde y violeta. Su elección incluyó un corpiño con molde triangular con breteles anchos que aseguran confort y estilo, y una bombacha colaless con ajustes laterales, enfatizando el diseño moderno y juvenil de su vestuario de playa.

Julieta Puente microbikini Instagram

La publicación de Julieta Puente en Instagram se llenó rápidamente de "me gusta" y comentarios, donde sus fans no solo halagaron su elección de moda playera sino que también la saludaron y felicitaron por su reciente matrimonio. La interacción demuestra el fuerte vínculo que la influencer construyó con su comunidad, quienes continuamente elogian sus elecciones de vestuario.