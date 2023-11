La China Suárez y Lauty Gram ya no se esconden

La China Suárez y Lauty Gram ya no ocultan su romance.

El llamativo look de la China Suárez para ir al cumpleaños de Emilia Mernes

En las últimas horas trascendió que la China estuvo grabando un nuevo videoclip que muy pronto lanzará y allegados confirmaron que Gram estuvo presente en el rodaje. Incluso él le dejó un comentario en Instagram a un posteo de ese día donde se la ve a la actriz saliendo de una pileta cuya descripción era una máquina de filmar, dando a entender que estaba grabando: " Unas ganas de meterme a la pileta me dieron ", comentó picante el cantante de 21 años.

China Suárez Lauty Gram post y comentario Instagram Él no se oculta en los comentarios de ella. Instagram

Por su parte la actriz también deja su huella en las redes comentándole una foto donde se ve a Lauty en un jacuzzi en Bariloche: "Que frío", sostuvo irónica la China. Esto motivó un nuevo comentario de él: "Había que hacer el esfuerzo".

China Suárez Lauty Gram post y comentario Instagram 2 Ni ella en los de él. Instagram

En sus historias de Instagram, el joven tampoco escatimó en elogios pero sin dar nombres, como "Es de River pero a mí me encanta" y "Tiene pelo negro con flequillo que a mí me gusta". Cabe destacar que recientemente el joven artista sacó una canción a la que título Mayor que yo, y automáticamente los fanáticos de ambos no tardaron en afirmar que era un tema dedicado para Eugenia, que le lleva diez años.

Quién es Lauty Gram

Lautaro González Cadicamo es un joven músico de 21 años, conocido en redes sociales como Lauty Gram, que se dedica al género urbano. Es un referente en TikTok, donde acumula la cifra de seis millones de seguidores. En tanto, en Instagram tiene casi un millón de seguidores.