Se separó una exparticipante de Gran Hermano 2023 al salir de la casa: "No soportó"

La exjugadora contó los detalles de la ruptura y se mostró sorprendida por cómo se dieron las cosas. "Pasaron cosas que no me gustaron", indicó.

Al igual que sucedió con Sabrina Cortez y Lucía Maidana, otra participante se fue de la casa de Gran Hermano y decidió terminar con su relación amorosa. Esto se debe a que existieron cosas que en el afuera que la misma admitió que no le gustaron . Pero ¿qué pasó?

Agostina Spinelli abandono Gran Hermano 2023 Captura Telefe

Dentro de la casa había contado que tenía una relación amorosa con una mujer, pero que no revelaba tanto de su día a día porque a su novia no le gustaba lo mediático ni que sepan de ella. Pero luego de su polémica salida, fue Romina Uhrig quien confirmó que se separó.

La panelista de A la Barbarossa le preguntó: “¿Te dejó tu novia?”. A lo que ella detalló: “No, se terminó. No soportó que esté ahí, la exposición, y pasaron cosas que no me gustaron”.

¿Furia puede recuperar su fulminante? Gran Hermano analiza devolverle la nominación

La participante Juliana "Furia" Scaglione podría recuperar su nominación fulminante, lo que cambiaría Gran Hermano 2023 para siempre por lo que esto significaría.

Juliana Scaglione Furia fulminante Gran Hermano 2023 Captura Telefe

Todo surge por la edición de 2011, en la cual Cristian Urrizaga se consagró campeón de Gran Hermano tras una serie de eventos que provocaron que se cambie el reglamento del reality show. Previo a su abandono voluntario, el entonces participante había utilizado su fulminante, pero como decidió irse la misma quedó sin efecto.

Cuando Cristian U. regresó, el reality show le devolvió su fulminante y en esto se centra la teoría detrás de la posible recuperación de Juliana. En esta edición, Furia utilizó su nominación en Denisse González, quien fue el centro de las noticias del programa ya que hay muchos pedidos de expulsión por contar información de afuera.