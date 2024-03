Escándalo en la casa de Gran Hermano: triple sanción para una participante y peligro de expulsión

La decisión de la producción fue, en caso de seguir esta semana ya que está en placa, no dejarla participar de la prueba del líder, no podrá ser salvada y ya está nominada. Esta decisión la comunicaron frente a toda la casa y se enteraron qué dijo. La próxima vez, será expulsada.

Embed medio tibia la sanción a denisse pero por lo menos el Big contó que era relacionado a furia pic.twitter.com/pkbT6AZxZk — lau (@sways) March 15, 2024

“Denisse, te comento que analicé detalladamente una situación en el dormitorio con Bautista. Allí, de manera deliberada, diste a entender algo con respecto a Juliana, y considero que sí tiene incidencia directa en el juego. Por esta acción serás sancionada”, indicó GH.

Por su parte, Damián también fue acusado por la voz principal y reveló donde. Sin embargo, no fue sancionado: “Damián, interpreto que no quisiste revelar información del exterior en una charla con Rosina y Zoe en el sauna, puedo calificarlo como un descuido que no quiebra el espíritu del juego. Pero te advierto que tengas cuidado en tus próximas conversaciones".

Embed Advertencia para Damian y sanción para Denisse.

Están de acuerdo?#granhermano pic.twitter.com/05ZeCGkEEa — Hadita Chisme (Tati) (@HaditaChisme) March 15, 2024

¿Furia puede recuperar su fulminante? Gran Hermano analiza devolverle la nominación

La participante Juliana "Furia" Scaglione podría recuperar su nominación fulminante, lo que cambiaría Gran Hermano 2023 para siempre por lo que esto significaría.

Denisse González Gran Hermano 2023 Captura Telefe

Todo surge por la edición de 2011, en la cual Cristian Urrizaga se consagró campeón de Gran Hermano tras una serie de eventos que provocaron que se cambie el reglamento del reality show. Previo a su abandono voluntario, el entonces participante había utilizado su fulminante, pero como decidió irse la misma quedó sin efecto.

Cuando Cristian U. regresó, el reality show le devolvió su fulminante y en esto se centra la teoría detrás de la posible recuperación de Juliana. En esta edición, Furia utilizó su nominación en Denisse González, quien fue el centro de las noticias del programa ya que hay muchos pedidos de expulsión por contar información de afuera.