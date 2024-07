Se filtró un video de Maluma insultando al Dibu Martínez en la final de la Copa América

La final de la Copa América sigue dando que hablar y no solo desde lo futbolístico, sino de toda la euforia que lo rodeó. En este caso, se filtró un video donde se puede ver a Maluma y toda su gente en el palco insultando al arquero argentino Emiliano “Dibu” Martínez.

Tras la final de la Copa América, aparecieron videos de Maluma insultando al Dibu Martínez y a los hinchas argentinos.



Durante el partido, un hincha argentino captó el preciso momento en que el artista fue visto en la tribuna, mientras seguía los… pic.twitter.com/JmkK28249r — Crónica (@cronica) July 19, 2024

“Que lo vengan a ver, que lo vengan a ver, eso no es un arquero es una puta de cabaret”, fue la canción que el palco del artista cantaba eufóricamente contra el Dibu en el final del partido. El clima estaba caldeado y un argentino aprovechó para filmar la situación.

Pero también se lo puede ver en otro video donde no solo apuntan contra el arquero, sino que directamente contra el país: “Borombombon, borombombon, el que no salta es argentino maricón". Sin embargo, no hubo disculpas por parte del artista.

Enzo Fernández se disculpó tras la polémica: "Quedé atrapado en la euforia de nuestras celebraciones"

El jugador de la Selección argentina Enzo Fernández salió a disculparse tras el escándalo que protagonizó por un video viral durante el festejo del plantel argentino por el título de la Copa América. El jugador del Chelsea escribió: "Quiero disculparme sinceramente por un video publicado en mi canal de Instagram durante las celebraciones de la Selección Nacional", comenzó su descargo.

En un posteo, a través de sus redes sociales, el exjugador de River aseguró que se arrepiente de lo sucedido: "La canción incluye un lenguaje muy ofensivo y no hay ninguna excusa para estas palabras. Estoy en contra de la discriminación en todas sus formas y me disculpo por quedar atrapado en la euforia de nuestras celebraciones de la Copa América", continuó.

El volante argentino de 23 años finalizó: "Ese video, ese momento y esas palabras no reflejan mis creencias ni mi carácter. Lo siento de verdad". El escándalo tomó una dimensión mayor cuando varios compañeros de su club, el Chelsea de Inglaterra, salieron al cruce y hasta la Federación Francesa de fútbol se expresó sobre el hecho.