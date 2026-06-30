IR A
IR A

Se filtró un audio del Turco García a una amante y estalló la polémica con Mariela Prieto

Una grabación íntima, atribuida al exfutbolista, y filtrada por una tercera persona genera escándalo mediático. El impactó dentro de la casa.

Las reacciones de el exfutbolista y la madre de su hijo al ingresar a la casa más famosa.

Las reacciones de el exfutbolista y la madre de su hijo al ingresar a la casa más famosa.

En las últimas horas, el escándalo en torno a Gran Hermano volvió a escalar con la difusión de un supuesto audio íntimo filtrado del Claudio "Turco" García, que rápidamente se transformó en tendencia nacional por su contenido explícito y por el contexto en el que aparece, vinculado a la crisis sentimental con Mariela Prieto.

El juego atravesó un momento de tensión en el lugar donde participantes están frente al Big.
Te puede interesar:

Polémica y desnudo en el confesionario: la actitud desafiante de una participante a Gran Hermano

Según lo que se difundió en programas de espectáculos, el material habría sido enviado a una presunta amante y contiene frases que encendieron aún más la polémica. “Dale bonita… yo también tengo ganas de estar acá así… estoy solito acá”, lo que fue interpretado como una confirmación indirecta de una relación paralela.

En el audio que se compartió en el programa de Yanina Latorre, Sálvese Quien Pueda, que comenzó a circular en redes sociales y paneles televisivos, también se escucha una de las frases más comentadas del día. “Quiero hacerte cucharita y después despertarnos y hacerte el amor”, textual que generó impacto inmediato en el mundo del espectáculo argentino por su nivel de intimidad y por el contraste con la exposición pública del vínculo con Mariela Prieto dentro del reality.

La situación, con la presencia de la supuesta amante identificada como Melisa Anzoátegui en dicho envío, se agravó porque el nombre del Turco García ya venía asociado a rumores de tensión con Mariela tras su participación en Gran Hermano, donde ella habría tenido acercamientos con otro participante.

La supuesta amante identificada como Melisa Anzoátegui.

La supuesta amante identificada como Melisa Anzoátegui.

Mientras tanto, el debate en redes sociales se intensificó con usuarios que analizaban cada palabra del audio, destacando expresiones como “estoy solito acá”, “quiero verte” y “hacerte el amor”.

El día que el Turco García entró a Gran Hermano por el Congelado

El recordado ingreso del Turco García al segmento del Congelado dentro de Gran Hermano volvió a cobrar relevancia tras la filtración del audio, ya que muchos usuarios reinterpretaron aquel momento como el inicio visible de una crisis que hoy estalla mediáticamente. En esa intervención, el ex futbolista habría dejado un mensaje cargado de emoción y advertencias, donde se lo escuchó decir frases como “no me gustó un carajo lo que vi”, en referencia a actitudes dentro de la casa.

Durante ese segmento, la tensión emocional fue evidente y quedó registrada como uno de los momentos más comentados del reality, especialmente porque el Turco habría manifestado su incomodidad con ciertas interacciones de Mariela Prieto, lo que ahora se conecta directamente con el escándalo del audio filtrado.

En aquel momento, la reacción de Mariela Prieto dentro de la casa fue de fuerte impacto emocional, con lágrimas y confusión ante el mensaje recibido. Según lo reconstruido por programas de espectáculos, el cruce simbólico dentro del congelado habría marcado un punto de quiebre en la relación, que luego se profundizó con rumores de infidelidad, distanciamiento emocional y tensión mediática creciente.

Hoy, con la viralización del audio, ese episodio vuelve a analizarse como una pieza clave dentro de la narrativa completa del conflicto. En redes sociales se repiten frases del ingreso como “el baile no me gusta nada”, “te estoy mirando” y la reacción de Mariela llorando, reinterpretadas bajo el prisma de una historia que combina reality show, exposición extrema, crisis sentimental y escándalo mediático permanente dentro del universo de Gran Hermano.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Recibió el 55,8% de los votos negativos,

Sorpresa: quién se fue de Gran Hermano el lunes 29 de junio

se filtro en que fecha terminara gran hermano en 2026: ¿cuanto falta?

Se filtró en qué fecha terminará Gran Hermano en 2026: ¿cuánto falta?

Tamara Paganini se angustió con el mensaje de su familia en Gran Hermano Generación Dorada.
play

Preocupación en Gran Hermano: se quebró Tamara Paganini y confesó que quiere dejar la casa

Del Moro develó a qué se debió el abandono transitorio de una integrante de la casa. 

Santiago del Moro rompió con el misterio y reveló por qué una participante de Gran Hermano por unas horas

Luego de su primera separación ya había retirado ese mismo cuadro.

La picante decisión que tomó Daniela Celis que golpea en el corazón a Thiago Medina

Santiago del Moro conducirá una nueva gala de eliminación esta noche.

Impactante mensaje y llanto: una participante podría abandonar la casa de Gran Hermano

últimas noticias

Las novedades de ARCA para el monotributo en julio 2026.

Cuánto debés pagar por el monotributo en julio 2026 y qué debés saber sobre la recategorización

Hace 13 minutos
Las reacciones de el exfutbolista y la madre de su hijo al ingresar a la casa más famosa.

Se filtró un audio del Turco García a una amante y estalló la polémica con Mariela Prieto

Hace 20 minutos
Marcela Tauro lanzó una polémica reflexión y fue cuestionada.

La escandalosa frase de Marcela Tauro que causó repudio en las redes

Hace 31 minutos
La durisima critica del conductor a la artista.

"Una caradura": Pergolini no tuvo piedad con Flor Peña por su reclamo millonario contra Luzu TV y Nico Occhiato

Hace 35 minutos
El menor fue trasladado al Hospital Bicentenario de Ituzaingó.

Conmoción en Ituzaingó: murió un bebé, encontraron droga en la casa y detuvieron a sus padres

Hace 36 minutos