Se filtró un audio del Turco García a una amante y estalló la polémica con Mariela Prieto

Las reacciones de el exfutbolista y la madre de su hijo al ingresar a la casa más famosa.

En las últimas horas, el escándalo en torno a Gran Hermano volvió a escalar con la difusión de un supuesto audio íntimo filtrado del Claudio "Turco" García , que rápidamente se transformó en tendencia nacional por su contenido explícito y por el contexto en el que aparece, vinculado a la crisis sentimental con Mariela Prieto .

Según lo que se difundió en programas de espectáculos, el material habría sido enviado a una presunta amante y contiene frases que encendieron aún más la polémica. “Dale bonita… yo también tengo ganas de estar acá así… estoy solito acá” , lo que fue interpretado como una confirmación indirecta de una relación paralela.

En el audio que se compartió en el programa de Yanina Latorre , Sálvese Quien Pueda, que comenzó a circular en redes sociales y paneles televisivos, también se escucha una de las frases más comentadas del día. “Quiero hacerte cucharita y después despertarnos y hacerte el amor” , textual que generó impacto inmediato en el mundo del espectáculo argentino por su nivel de intimidad y por el contraste con la exposición pública del vínculo con Mariela Prieto dentro del reality.

La situación, con la presencia de la supuesta amante identificada como Melisa Anzoátegui en dicho envío, se agravó porque el nombre del Turco García ya venía asociado a rumores de tensión con Mariela tras su participación en Gran Hermano, donde ella habría tenido acercamientos con otro participante.

Mientras tanto, el debate en redes sociales se intensificó con usuarios que analizaban cada palabra del audio, destacando expresiones como “estoy solito acá” , “quiero verte” y “hacerte el amor”.

El día que el Turco García entró a Gran Hermano por el Congelado

El recordado ingreso del Turco García al segmento del Congelado dentro de Gran Hermano volvió a cobrar relevancia tras la filtración del audio, ya que muchos usuarios reinterpretaron aquel momento como el inicio visible de una crisis que hoy estalla mediáticamente. En esa intervención, el ex futbolista habría dejado un mensaje cargado de emoción y advertencias, donde se lo escuchó decir frases como “no me gustó un carajo lo que vi”, en referencia a actitudes dentro de la casa.

Durante ese segmento, la tensión emocional fue evidente y quedó registrada como uno de los momentos más comentados del reality, especialmente porque el Turco habría manifestado su incomodidad con ciertas interacciones de Mariela Prieto, lo que ahora se conecta directamente con el escándalo del audio filtrado.

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En aquel momento, la reacción de Mariela Prieto dentro de la casa fue de fuerte impacto emocional, con lágrimas y confusión ante el mensaje recibido. Según lo reconstruido por programas de espectáculos, el cruce simbólico dentro del congelado habría marcado un punto de quiebre en la relación, que luego se profundizó con rumores de infidelidad, distanciamiento emocional y tensión mediática creciente.

Hoy, con la viralización del audio, ese episodio vuelve a analizarse como una pieza clave dentro de la narrativa completa del conflicto. En redes sociales se repiten frases del ingreso como “el baile no me gusta nada”, “te estoy mirando” y la reacción de Mariela llorando, reinterpretadas bajo el prisma de una historia que combina reality show, exposición extrema, crisis sentimental y escándalo mediático permanente dentro del universo de Gran Hermano.