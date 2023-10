Se filtró quién será el protagonista de la Music Session 57 de Bizarrap: es argentino

Bizarrap Milo J Music Session foto filtrada Milo J fue visto junto a Bizarrap en una imagen viral. Twitter

Pero esto no es lo único que confirma la elección del productor, sino que en sus me gustas en X (ex Twitter) se puede observar dos publicaciones muy particulares. La primera de ellas hace énfasis en la aparición repentina de un mate durante el video "Bizapop", donde el usuario indicó que el cantante será argentino y Bizarrap le dio like.

La Music Session 57 será de un argentino.

En cuanto al segundo post, remarca que la canción no será de pop, sino que volverá al rap luego del revuelo por el cambio de nombre del productor en Instagram. De esta manera, todo parece estar dado para que la próxima canción se llame MILO J || BZRP Music Sessions #57.

Bizapop fue solo una movida de marketing.

Así, queda lejos el sueño de muchos fanáticos de escuchar a Justin Bieber junto a Bizarrap.