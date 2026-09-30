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Impacto en MasterChef: se filtró por error el nombre del primer eliminado

El reality show ya grabó el momento en el que el jurado anuncia el nombre del primer participante que queda afuera. Sin embargo, se dio a conocer que estaba previamente pautado.

Se conoció el nombre del primer eliminado de MasterChef.

Se conoció el nombre del primer eliminado de MasterChef.

A pocos días del estreno de MasterChef Celebrity 2026, uno de los participantes reveló por error que no seguirá en el programa y, en lugar de deberse a un mal rendimiento, todo tiene que ver con una gira que tenía prevista desde antes. El famoso que se va y ya lo filtró fue Pachu Peña.

La conductora del reality quedó anonadada con el comentario del cantante.
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La notica se dio a conocer en un móvil de LAM cuando le preguntaron por su rendimiento en el programa. Luego le consultó por su agenda laboral para octubre y ahí deslizó cosas que ya tenía programadas.

“Estoy ahí analizando propuestas muy cerca de Carlos Paz, con la radio, con streaming, también tengo una propuesta, así que viendo…”, contó y el movilero le preguntó sobre la posible gira: “Sí, nos vamos a una gira ahora… con eso estoy diciendo muchas cosas”.

Sucede que ya se confirmó que en octubre harán una gira con José María Listorti y Sebasti+an Almada con la obra Terawa en una gira por España, en ciudades como Alicante, Tenerife, Gran Canaria, Mallorca, Valencia, Madrid y Barcelona.

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La empresaria Marta Fort tuvo su primer día como participante de MasterChef Celebrity Argentina y tuvo un pequeño accidente mientras manipulaba un cuchillo. Fue un sangrado leve, pero rápidamente la producción accionó para poder curarla y pudo seguir.

A la influencer le tocó compartir atril con Sebastián Presta y juntos debían utilizar los ingredientes que estaban ocultos en un cubo de hielo. Una vez que pudieron sacarlos, Marta comenzó a cortar una zanahoria y se cortó.

“Una viene divina al programa, se maquilla, se peina y miren cómo me voy”, contó y mostró la mano curada por los médicos. Luego, como tenía la mano lastimada, tuvo que pedir ayuda en varias ocasiones porque no podía hacer fuerza como para abrir ciertos objetos.

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