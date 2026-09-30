Impacto en MasterChef: se filtró por error el nombre del primer eliminado

A pocos días del estreno de MasterChef Celebrity 2026, uno de los participantes reveló por error que no seguirá en el programa y, en lugar de deberse a un mal rendimiento, todo tiene que ver con una gira que tenía prevista desde antes. El famoso que se va y ya lo filtró fue Pachu Peña.
La notica se dio a conocer en un móvil de LAM cuando le preguntaron por su rendimiento en el programa. Luego le consultó por su agenda laboral para octubre y ahí deslizó cosas que ya tenía programadas.
“Estoy ahí analizando propuestas muy cerca de Carlos Paz, con la radio, con streaming, también tengo una propuesta, así que viendo…”, contó y el movilero le preguntó sobre la posible gira: “Sí, nos vamos a una gira ahora… con eso estoy diciendo muchas cosas”.
Sucede que ya se confirmó que en octubre harán una gira con José María Listorti y Sebasti+an Almada con la obra Terawa en una gira por España, en ciudades como Alicante, Tenerife, Gran Canaria, Mallorca, Valencia, Madrid y Barcelona.
Video: así fue el fuerte accidente de Marta Fort en MasterChef Celebrity
La empresaria Marta Fort tuvo su primer día como participante de MasterChef Celebrity Argentina y tuvo un pequeño accidente mientras manipulaba un cuchillo. Fue un sangrado leve, pero rápidamente la producción accionó para poder curarla y pudo seguir.
A la influencer le tocó compartir atril con Sebastián Presta y juntos debían utilizar los ingredientes que estaban ocultos en un cubo de hielo. Una vez que pudieron sacarlos, Marta comenzó a cortar una zanahoria y se cortó.
“Una viene divina al programa, se maquilla, se peina y miren cómo me voy”, contó y mostró la mano curada por los médicos. Luego, como tenía la mano lastimada, tuvo que pedir ayuda en varias ocasiones porque no podía hacer fuerza como para abrir ciertos objetos.