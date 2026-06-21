Se filtró qué famosos del mundo del deporte coinciden en un hotel del Mundial 2026: ¿fueron pareja?

Se filtró qué famosos del mundo del deporte coinciden en un hotel del Mundial 2026 : un inesperado dato revelado en televisión volvió a poner en el centro de la escena a tres figuras vinculadas a la esfera deportiva y los medios. ¿fueron pareja?

La información generó repercusión durante la cobertura del Mundial 2026 luego de que se conociera que comparten alojamiento en un mismo hotel de Estados Unidos.

Además, la situación despertó todo tipo de especulaciones porque involucra a personas que años atrás protagonizaron rumores y versiones sobre una relación sentimental que acaparó la atención pública.

Según contó Ángel de Brito en su programa, las tres personas que coinciden en el mismo hotel son Marcelo Gallardo, su esposa Geraldine La Rosa y la periodista deportiva Alina Moine .

El conductor recordó que años atrás circularon versiones sobre una relación entre el exentrenador de River Plate y la conductora deportiva. Aunque ninguno de los involucrados profundizó públicamente sobre el tema, la historia volvió a tomar relevancia por esta coincidencia durante la Copa del Mundo.

Actualmente, el director técnico forma parte de la cobertura periodística del Mundial 2026 como comentarista y analista deportivo. Por su parte, la figura de ESPN integra uno de los equipos de conducción de la cobertura televisiva del certamen.

La coincidencia de ambos en el mismo hotel llamó la atención de los panelistas y rápidamente se convirtió en tema de conversación en redes sociales, donde los usuarios recordaron los rumores que surgieron años atrás. De acuerdo con lo relatado por el conductor de chimentos, la historia se remonta a finales de 2018 y comienzos de 2019, cuando comenzaron a circular versiones sobre un vínculo entre Gallardo y Moine durante un período en el que el exfutbolista se encontraba distanciado de su pareja.

Con el paso del tiempo, el histórico DT de River y Geraldine La Rosa recompusieron su relación y continuaron juntos. Sin embargo, la coincidencia de los tres protagonistas en el mismo hotel durante el Mundial 2026 volvió a despertar la curiosidad de los seguidores del mundo del espectáculo y el deporte.