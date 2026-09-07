Un reconocido actor argentino comunicó que se separó de su esposa tras 35 años juntos: "La vida tiene momentos" Tras más de tres décadas de perfil bajo, una emblemática figura de la televisión sorprendió al revelar el fin de su matrimonio durante un almuerzo. Agregar C5N en









El actor se separó de su pareja tras 35 años.

Durante su participación en el programa Almorzando con Juana Viale, la reconocida figura de la actuación Martín Seefeld tomó por sorpresa al público al dar a conocer el fin de su matrimonio con Valeria Giuliani. A pesar de que el distanciamiento afectivo se produjo hace un año, el estricto perfil bajo que siempre caracterizó al intérprete permitió mantener en absoluta reserva la noticia hasta esta reciente aparición televisiva.

Al abordar la situación en la mítica mesa televisiva, el exintegrante de Los Simuladores repasó las más de tres décadas compartidas junto a su expareja y el lazo que los une en la actualidad. "Yo estoy separado hace un año. Estuvimos en pareja 35 años, tenemos dos hijos hermosos... Así que la vida", expresó el artista ante la mirada atento del resto de los comensales. Asimismo, admitió el afecto constante hacia ella pese al desenlace: "Es muy amiga pero así es la vida", manifestó, dejando entrever la aceptación de un ciclo concluido.

El querido actor dio detalles de cómo manejan la cotidianeidad tras la ruptura y resaltó la buena comunicación que sostienen por el bienestar de la familia. "Hablamos mucho. Nos vemos poco porque obviamente nos vemos poco, pero hablamos mucho por los chicos. Tenemos un vínculo extraordinario y feliz de que así sea", puntualizó en el envío dominical. Ambos son padres de Pedro y Lola, quienes han sido fundamentales para preservar la buena sintonía entre los dos.

Respecto a este cambio radical en su vida sentimental, el protagonista reflexionó de manera profunda sobre el paso del tiempo y las decisiones personales en los vínculos maduros. “La vida tiene procesos, momentos en los que uno tiene que respetarse y es normal que suceda”, resumió Seefeld, quien durante más de 35 años resguardó su intimidad familiar de los reflectores y los medios de comunicación para priorizar la crianza cercana de sus hijos.

Así fue el romance de Martín Seefeld y Valeria Giuliani La historia de amor entre Martín Seefeld y Valeria Giuliani se consolidó a lo largo de 35 años como una de las relaciones más sólidas y reservadas. A lo largo de más de tres décadas, la pareja construyó un proyecto de vida compartido que atravesó distintas etapas personales y laborales, manteniendo siempre una postura distante de los reflectores y los escándalos mediáticos para priorizar la tranquilidad de su núcleo familiar.

En sus contadas intervenciones públicas, el exintegrante de Los Simuladores solía referirse a su esposa con profundo afecto y respeto, destacando la importancia del vínculo en su día a día. Hacia 2022, el actor celebraba abiertamente haber alcanzado los 33 años de caminata conjunta, un hito que continuó reivindicando en apariciones posteriores como una de las experiencias más significativas de su vida cotidiana y afectiva. Con la llegada de sus dos hijos, Pedro y Lola, el matrimonio afianzó un estilo de convivencia basado en el aprendizaje mutuo y la contención constante. Hasta agosto de 2025, cuando el artista volvió a repasar con naturalidad lo que significaban 35 años al lado de su compañera, la pareja dejó en claro que la clave del extenso romance radicó en la decisión compartida de resguardar la intimidad hogareña y cultivar el diálogo diario.