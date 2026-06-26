Se filtró la increíble cifra que le pidió Wanda Nara a Mauro Icardi por la cuota alimentaria Una nueva revelación sobre una de las disputas más seguidas del mundo del espectáculo volvió a generar repercusión. El dato trascendido alimentó el debate público y sumó tensión a un proceso que continúa desarrollándose en los tribunales. Agregar C5N en









Se filtró la increíble cifra que le pidió Wanda Nara a Mauro Icardi por la cuota alimentaria.

Se filtró una cifra vinculada al reclamo de Wanda Nara que generó un fuerte impacto y reavivó el debate sobre el conflicto.

La información surgió en medio de un enfrentamiento que continúa abierto.

Representantes legales expresaron posturas contrapuestas sobre el tema.

El expediente avanza mientras persisten desacuerdos entre los involucrados.

La novedad generó repercusión en programas de televisión y redes sociales. Se filtró la increíble cifra que le pidió Wanda Nara a Mauro Icardi por la cuota alimentaria: la disputa judicial entre los mediáticos volvió a ocupar el centro de la escena luego de que trascendiera el monto que la empresaria habría solicitado en concepto de aporte alimentario para las dos hijas que tiene con el futbolista. La cifra generó un fuerte debate en los medios y reavivó las diferencias entre ambas partes en medio de un conflicto que sigue sumando capítulos.

El dato salió a la luz mientras avanzan distintas presentaciones judiciales relacionadas con la manutención de las menores y el régimen de vínculo familiar. Las declaraciones reflejan la distancia que existe actualmente entre las posiciones de los dos lados en el marco del expediente judicial.

La relación entre Wanda e Icardi atraviesa uno de sus momentos más tensos desde el inicio de las disputas judiciales. Las diferencias económicas y familiares continúan siendo motivo de debate y todavía no aparece una resolución definitiva que permita cerrar el conflicto. Por el momento, ambos mantienen sus posiciones mientras la Justicia analiza los distintos planteos presentados en el expediente. En este contexto, los medios de espectáculos y programas de actualidad siguen de cerca cada novedad vinculada al caso, que se mantiene entre los temas más comentados por el público debido al impacto mediático de sus protagonistas.

da Icardi Así fue el pedido de Wanda Nara a Mauro Icardi por sus hijas La información fue difundida en un programa de televisión, donde se aseguró que Wanda Nara habría fijado una cuota alimentaria de 30 mil dólares para las dos hijas que comparte con Mauro Icardi. La cifra generó repercusión inmediata debido a su magnitud y provocó distintas reacciones dentro del entorno legal del futbolista. Según trascendió, la solicitud forma parte de las negociaciones y reclamos que ambas partes mantienen en la Justicia.

La abogada Elba Marcovecchio, representante legal del delantero, cuestionó públicamente el monto mencionado y consideró que resulta excesivo para los gastos que deberían afrontarse en el país. Durante una entrevista televisiva, la letrada sostuvo que el reclamo sería desproporcionado y remarcó la necesidad de determinar con precisión cuáles son los consumos asociados a las menores.