16 de agosto de 2026 Inicio
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Cómo funciona el transporte público en el fin de semana largo: qué servicios estarán afectados y cómo funcionarán

Este lunes 17 de agosto será feriado y varias líneas ferroviarias del AMBA tendrán modificaciones en sus servicios.

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Cómo funcionarán los trenes el lunes feriado

Cómo funcionarán los trenes el lunes feriado

Los pasajeros que tengan previsto viajar en tren este lunes feriado deberán tener en cuenta varias modificaciones en los servicios del Área Metropolitana de Buenos Aires. Las principales afectaciones estarán concentradas en las líneas Mitre y San Martín, como consecuencia de trabajos de infraestructura programados para el fin de semana largo.

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En la línea Mitre, el ramal Tigre continuará sin funcionar durante toda la jornada del lunes debido a las obras de renovación integral de vías que se realizan en distintos puntos del recorrido. La interrupción se extenderá hasta el final del feriado.

Además, los ramales José León Suárez y Bartolomé Mitre no llegarán hasta Retiro y circularán únicamente entre sus respectivas cabeceras y Belgrano R. Para este lunes, el primer servicio desde Belgrano R hacia José León Suárez está previsto para las 7, mientras que hacia Bartolomé Mitre comenzará a las 8.06. En sentido contrario, los primeros trenes partirán de José León Suárez a las 6.15 y de Bartolomé Mitre a las 8.33.

En tanto, el ramal Victoria-Capilla del Señor funcionará con el cronograma correspondiente a los días feriados.

La línea San Martín también tendrá un esquema especial este lunes. Entre las 7.30 y las 16, los trenes circularán con recorrido limitado entre Villa del Parque y Pilar o Dr. Cabred, por trabajos de renovación de vías y señales en sectores de Palermo, Villa Crespo y La Paternal.

Fuera de esa franja horaria, el servicio retomará su recorrido habitual, aunque los pasajeros deberán contemplar posibles demoras vinculadas con las tareas programadas.

En la línea Roca, la restricción prevista para el ramal Plaza Constitución-Alejandro Korn corresponde al domingo, cuando los trenes circularán solamente entre Constitución y Temperley por trabajos sobre el sistema de catenarias. Por lo tanto, esa limitación no está prevista para el lunes feriado.

La recomendación de Trenes Argentinos para los pasajeros

Desde Trenes Argentinos recomiendan a los usuarios consultar los horarios antes de iniciar el viaje, ya que los cronogramas pueden modificarse ante eventuales inconvenientes operativos o condiciones meteorológicas adversas.

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