Se filtró la foto de la nueva novia de Juan Martín del Potro Pepe Ochoa contó en LAM que el extenista encontró el amor hace seis meses y fue visto con su nueva pareja en diferentes lugares: "Él está muy contento y lo fue contando a su entorno". Agregar C5N en









Del Potro, enamorado. ATP Tour

El extenista Juan Martín del Potro, quien se retiró del mundo del deporte hace tres años y ahora se enfocó en su nuevo rol como empresario, estaría iniciando una nueva relación con una influencer. Según contó el panelista de LAM, Pepe Ochoa, ya oficializó el vínculo.

Con el fin de revelar la información al final de un enigmático, Ochoa dio detalles sobre quién era el famoso en cuestión, pero Nazarena Vélez lo reveló sin querer. “Está de novio Juan Martín del Potro con Guillermina hace seis meses”, indicó.

JUAN MARTÍN DEL POTRO CON NUEVA NOVIA



Cc #LAM en América TV @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/WCLlLTnrer — América TV (@AmericaTV) October 29, 2026 “Es la nueva novia, es divina, está muy contento, lo fue compartiendo con su entorno. Pude terminar de confirmarlo. Ella es argentina”, agregó Ochoa y sumó: “Más allá del viaje que estaban compartiendo, ella se mostraba en el lugar y él también lo mostraba, pero la ocultaba”.

Guillermina está vinculada al mundo del tenis, ya que fue a diferentes eventos como Wimbledon, pero es de perfil bajo. “No la conoce nadie”, introdujo Ochoa.

Redes sociales Elina Svitolina y Gael Monfils, separados en medio de un escándalo El mundo del tenis se ve revolucionado por una noticia poco feliz para los fanáticos porque se separó la pareja más querida del circuito. La tenista ucraniana Elina Svitolina anunció a través de las redes sociales que se divorció del francés Gael Monfils. “Ella lo dejó por teléfono”, contaron y el deportista se retiró abruptamente.

En las explicaciones iniciales por parte de la ex número 3 del circuito WTA aseguró que luego de haber vivido lejos de su país la guerra en Ucrania por cuatro años y medio la “perspectiva cambia, tus valores y prioridades se transforman, y empiezas a comprender qué es lo que realmente quieres de la vida” Pero intentó despejar dudas: “Amo y respeto mucho a mi marido. Y siempre le querré y le apreciaré por la persona que es. Precisamente por eso era tan importante para mí ser sincera, tanto con él como conmigo misma”.