Rumores de relación: quién es el famoso futbolista que estaría en pareja con Sydney Sweeney La joven actriz, que atraviesa el pico de su carrera cinematográfica, ha mantenido su vida privada en secreto tras los rumores de crisis con su anterior pareja. + Seguir en







La actriz de moda está en medio de polémicas por un posible vínculo amoroso Redes sociales

Ciertos posteos en redes sociales estaráin vinculando emocionalmente a un reconocido futbolista con la actriz.

La versión de este nuevo romance fue lanzada inicialmente por la cuenta deportiva italiana DNA Bomber.

Luego, medios de la talla de La Gazzetta dello Sport replicaron la información, dándole alcance global.

Por el momento, se trata de una versión sin pruebas materiales ni confirmación oficial. En este marzo de 2026, las redes sociales y los medios de entretenimiento han encendido las alarmas ante lo que podría ser el romance del año. Sydney Sweeney, la aclamada protagonista de Euphoria y Anyone But You, se encuentra en el centro de una ola de especulaciones que la vinculan sentimentalmente con uno de los futbolistas más destacados de la Premier League.

Para la prensa especializada, esta unión representa la fusión perfecta entre la cultura pop estadounidense y la pasión deportiva global. A pesar de que ninguno de los dos ha emitido un comunicado oficial, los gestos en público y las "historias" compartidas con sutiles referencias mutuas parecen confirmar que la relación va más allá de una simple amistad.

Qué futbolista sería la pareja de Sydney Sweeney -Christian Pulisic y Sydney Sweeney Los rumores sobre un posible romance entre Christian Pulisic y Sydney Sweeney han cobrado una fuerza inusitada en este marzo de 2026, convirtiéndose en el tema de conversación predilecto tanto en el mundo del deporte como en el del espectáculo.

La versión original surgió de una publicación de la cuenta italiana DNA Bomber, una fuente especializada en trascendidos del fútbol europeo, y escaló rápidamente a medios de enorme prestigio internacional como La Gazzetta dello Sport. Esta sorpresiva vinculación entre el "Capitán América" del fútbol y la estrella de Euphoria disparó de inmediato una ola de memes, debates y especulaciones en plataformas digitales, uniendo a dos de las bases de fans más grandes del momento.

A pesar de la masiva repercusión, los medios italianos que se hicieron eco del rumor han sido cautelosos al subrayar que, hasta el momento, la noticia carece de sustento comprobable. No existen fotografías oficiales ni confirmaciones por parte de los representantes de ambas figuras, lo que mantiene el vínculo estrictamente en el terreno de la especulación mediática. Sin embargo, la sola posibilidad de una pareja que combine el éxito de la Premier League (o la Serie A, según el presente de Pulisic) con el brillo de Hollywood ha sido suficiente para que portales de entretenimiento de todo el mundo sigan de cerca cada movimiento de los protagonistas en sus redes sociales.