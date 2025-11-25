"Proyecto Pelusa": la maratónica misión de reconstruir las mil vidas de Diego Maradona a través de fotos

La iniciativa es llevada adelante por Damián Cukierkorn y Sebastián Schor, dos amigos desde la adolescencia que se dedican a la producción audiovisual. Ellos ya recolectaron tres mil imágenes que se publicaron en un libro homónimo y en el que salen a la luz historias inéditas, como la vez que compartió un chivito con una familia humilde de Mendoza.

Corría el año 2010 y un grupo de treintañeros que compartía un asado se puso a discutir quién era la persona más famosa del mundo. Damián Cukierkorn , fervientemente maradoneano, sostenía que "el Diego" era el único en toda la humanidad a quien se le podía reconstruir su historia a partir de las fotos que se tomó con la gente común y en los lugares más remotos. De esta manera, nació "Proyecto Pelusa" : un estudio sociológico sobre el 10 eterno con las imágenes y los relatos de aquellos que adoran al ídolo, que hoy se cumplen cinco años de su muerte, y pudieron cruzárselo en algún fragmento de sus miles de vidas.

"Al principio, solo tenía una página web y un Facebook. Se complicaba mucho conseguir las fotos y armar una comunidad. Después, medio que lo abandoné por cuestiones de laburo, los hijos y la vida misma", recuerda Cukierkorn, quien hoy tiene 49 años. "Pero en 2020, en medio de la pandemia y cuando todos teníamos más tiempo, salí a caminar con un amigo de la secundaria y que había sido la primera persona que me mandó una foto con Maradona", cuenta sobre Sebastián Schor . Ambos son productores audiovisuales y habían decidido hacer juntos un proyecto integral que, además de las fotos, pudiera existir un libro, podcast y un documental. "Mientras lo preparábamos, se murió Diego y ahí decidimos lanzar el Instagram" , dice en diálogo con C5N. En esta red social, todos los días a las 10 y 10 de la mañana se publica una foto diferente de Pelusa con alguna persona que guardaba un souvenir íntimo con el astro del fútbol mundial.

Hasta el momento, Cukierkorn y Schor recopilaron unas tres mil fotos de Maradona. Algunas de ellas se publicaron en el libro Proyecto Pelusa, publicado por primera vez en 2022, que ya agotó dos ediciones y están por reimprimir la tercera. Ahora, la misión es reunir una imagen por día desde su debut deportivo en 1976 hasta la fecha de su fallecimiento. "Son 16.107 las fotos que necesitamos y estamos convencidos de que las hay. Es un experimento que quizás no termine nunca. Pero eso es lo que más me motiva: que no tenga final", asegura Cukierkorn.

A partir de cada foto que le llega a Cukierkorn, él hace una selección especial antes de publicarlas en las que corrobora que Maradona haya estado en la hora y el lugar en la que se asegura que fue tomada la imagen. "Se recorre la vida de Diego de una manera más colorida y no por sus goles, que es algo que ya se hizo. Cuando las ves todas juntas, te aparecen distintos patrones: 30 fotos de Diego en maya, 30 con vestimentas increíbles, 30 con rockeros. Hay muchas en aviones y partidos benéficos. Esto sostiene mi hipótesis de que es la persona más famosa del mundo porque lo podías encontrar en cualquier lado, incluso en un supermercado. Mick Jagger no va al supermercado", argumenta Cukierkorn.

Sin embargo, las fotos preferidas de Cukierkorn "son las que Diego no tenía ninguna necesidad de hacer lo que estaba haciendo". "Una vez fue al hotel Costa Galana en Mar del Plata y, cuando lo recibió el gerente, le pidió que lo lleve al segundo subsuelo. Fue para saludar a todo el personal de limpieza que estaba allí, se sacó fotos con todos los empleados y le regaló un arito a uno . Después de hacer eso, subió a su habitación y fue Maradona a rockearla con todo", cuenta. "Se conoce que en el hotel tuvo una historia con Wanda Nara. Pero no este tipo de anécdotas que pasó tiempo con los trabajadores y me aparecen un montón", remata.

Otro relato similar sucedió cuando Maradona fue el director ténico de Racing, a mediados de los años '90, mientras cumplía su suspensión de 15 meses impuesta por la FIFA por haber dado positivo en el control antidoping en el Mundial de Estados Unidos. En enero de 1995, el equipo de Avellaneda fue hasta la provincia de Mendoza para disputar un partido clásico con Independiente por el torneo de verano. En el aeropuerto, una persona se le acercó al ídolo y le dijo que había una familia muy humilde que quería invitarlo a cenar.

"Diego respondió que quería comer un chivito y, dicho y hecho, a la noche salió del hotel escondido en un baúl y fue al lugar, en un barrio muy periférico. El tipo cayó a las diez de la noche, estuvo hasta la una de la madrugada comiendo con gente que no conocía. Cuando se va, la señora le dijo 'perdón, Diego, que te recibimos así. Somos muy humildes'. Su respuesta fue: 'por eso vine'. Es ridículo pensar que eso suceda, pero es la característica que lo hacía especial y un ser único", cuenta Cukierkorn.

Al recibir miles de fotos y relatos de las personas que adoran a Maradona, Cukierkorn es una persona ideal para responder porqué Pelusa generaba ese magnetismo tan especial y único en las personas. "Todos coinciden en que era un tipo muy cariñoso. Realmente pensaba en el otro y ese amor se lo trasladaba a la gente", sostiene. Luego, agrega que "cuando iba a un lugar y no le pedían nada, ni una foto, no se sentía bien ni cómodo. Necesitaba algo que le movía y a mi me parece que si vos querés que te den cariño, también lo tenés que dar".

"Una de las cosas que más me llaman la atención es la foto que se sacaron los trabajadores de la funeraria con Diego muerto. Una hijadeputez total, pero aún en ese momento los tipos se sacan una selfie felices y con el pulgar arriba. Aún así, generaba ese magnetismo. No sé que otro personaje pudo ser capaz", sostiene Cukierkorn sobre una imagen que le causa repulsión.

En relación al fallecimiento del ídolo, que hoy se cumplen cinco años, Cukierkorn dice que "fue la muerte menos maradoneana: solo, en una habitación sin alma. Evidentemente, la pandemia le hizo pésimo y lo alejó de la gente. Más lo que le hacían adentro de ese círculo asqueroso". "No puedo ver ninguno de los documentales ni podcast porque me hace concha", confía con un pequeño nudo en la voz.

Pero Cukierkorn, junto a su amigo de la adolescencia Schor, hacen un trabajo cotidiano para darle una nueva perspectiva al dolor vacío de la muerte. Tal vez, también sea su manera de duelar junto a miles de otros desconocidos la partida de un hombre bajito que, aún con sus contradicciones, repartió cuanta alegría y cariño pudo hasta que el corazón no le aguantó más.

"Este proyecto se fue resignificando con el tiempo. Soy amante de Maradona y, a partir de esto, lo homenajeo todos los días. Trato de mostrar la parte de su vida que me encanta y puede que parte de mi legado sea comunicarlo; se transformó en un amor muy raro. Mis hijos no entienden nada porque me la paso hablando de él. Estoy completamente tomado por su figura y cada vez estoy más convencido que fue el ser más maravilloso. Cuando alguien encuentre el libro Proyecto Pelusa dentro de cien años, no van a poder creer todo lo que hizo. Quiero que no se olvide nunca a Diego", cierra Cukierkorn.