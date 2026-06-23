Se desató la guerra entre dos participantes de Gran Hermano: "Fracasada" En la casa más famosa del país se viven momentos de tensión. Durante la mañana dos participantes se declararon la guerra con terribles indirectas. Agregar C5N en









El cruce de palabras entre las participantes dejó en evidencia el malestar. Redes sociales

Entre Andrea Del Boca y Sol Abraham está todo mal. Es por eso que, cada vez que tienen un cruce de palabras, se desata una guerra que deja a la casa de Gran Hermano: Generación Dorada al borde del colapso, como ocurrió este martes por la mañana.

Titi Tcherkaski quedó eliminada este miércoles ante Sol y por una gran diferencia de votos; esto hizo que Abraham se levante sintiéndose más fuerte que nunca. Durante el desayuno, la participante empezó a molestar con frases e indirectas a los compañeros que le dieron la espalda, y la broma que ideó para molestar a Andrea Del Boca fue demasiado lejos.

Mientras preparaban el almuerzo, Sol entonó una canción que inventó para irritarla y llamarla fracasada. La actriz trató de mantener el temperamento, pero, al escuchar las palabras, no puedo contener su enojo y le contestó de la misma manera: entonando una canción. "Prefiero ser fracasada y no que se hable de mí por otras personas. Estás acá porque te casaste con alguien que tenía mucho dinero", lanzó sin piedad.

Sol: "En la ruina yo no estoy"



Andrea: "Pq te casaste con alguien que tenia mucho dinero"



JSJSJSJ me aturdieron con tantos gritos #GranHermano pic.twitter.com/wwlWiE5pgG — Julián (@JuliGoonz) June 23, 2026 En ese momento, las dos empezaron a gritar al mismo tiempo; fue en ese instante cuando Andrea subió el tono de voz y gritó: "Me chupa un huevo". Los gritos de ambas ocasionaron reacciones divididas entre los participantes que presenciaban la batalla musical: mientras algunos no esbozaron ni una palabra, otros bailaban.

La eliminación de Titi en Gran Hermano La placa ya se perfilaba como complicada desde que quedó conformada en la gala de nominación del jueves. Antes de la definición, Tamara Paganini y Emanuel Di Gioia habían logrado salir de la zona de riesgo. En el arranque de la gala de eliminación del lunes, Manuel Ibero fue el primero en asegurarse la continuidad con 0,3% de los votos.