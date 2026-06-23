El Turco García se cansó de los rumores y reveló qué pasa con Mariela de Gran Hermano

El exfutbolista se refirió al juego de la participante dentro de la casa y habló sobre las especulaciones que hay en torno a su matrimonio.

Mientras la participación de Mariela Prieto dentro de la casa de Gran Hermano sigue su curso, afuera la polémica continúa por parte de Claudio "El Turco" García, quien, al ser abordado por un cronista, se refirió a la crisis que atraviesan y sus palabras revelaron la realidad de la pareja.

Todo ocurrió cuando el cronista de SQP lo abordó a la salida de su departamento. Ante la presencia de las cámaras, el Turco se mostró bastante reacio y sin ganas de conversar. Pero, ante la insistencia sobre los rumores de separación, el exfutbolista solo respondió: "Mañana o pasado lo van a saber". Esta frase dejó más preguntas que respuestas.

Las palabras de García no pasaron desapercibidas, ya que Mariela no anunció la separación dentro de la casa y, además, se mostró molesta cuando sus compañeros deslizaron que ella podría estar sintiendo algo por Emanuel Di Gioia, con quien se mostró muy cerca y hasta le dio un beso.

Tras ser consultado por el cronista sobre qué pensaba de Mariela y su juego, aseguró que todo estaba bien. "Estoy re feliz con ella en la casa. Lo que hace es un juego, yo estoy bárbaro", aseguró, bajándole el tono a la polémica que se generó alrededor de algunos acercamientos y comentarios dentro del programa.

Lejos de querer seguir arrojando leña al fuego, el mismo Turco pidió respeto y que no le consultaran sobre el tema, ya que la verdadera protagonista es la que tiene que hablar. "Se van a enterar de la verdad cuando salga ella. Es una falta de respeto hablar de alguien que está ahí adentro y no sabe lo que pasa afuera", insistió.

Luego, enfatizó en las décadas que llevan juntos. "Tenemos 28 años de casados y, con las cosas que me pasaron en mi vida, no me voy a hacer problema por esto. Además, ya está hablado, está todo bien", aseguró quitándole importancia. A modo de cierre, volvió a indicar que la que tiene que hablar de sus actos es Mariela: "Ella es la que tiene que hablar, si no, es una falta de respeto".

La confusa defensa de Mariela Prieto en Gran Hermano que dejó mal parado al Turco García

Mariela Prieto quedó en el centro de la polémica dentro de Gran Hermano: Generación Dorada luego de realizar un fuerte descargo sobre su vínculo con Emanuel Di Gioia y su situación sentimental con Claudio "Turco" García. La participante habló en vivo por en el reality y sus declaraciones generaron más dudas que certezas al intentar explicar el acercamiento que tuvo con su compañero dentro de la casa.

La bailarina respondió ante las preguntas de Santiago del Moro y de sus compañeros, quienes pusieron el foco en el beso, el baile y la química que mostró con Emanuel durante las actividades del reality. "Soy soltera, estoy en concubinato, pero soy soltera, no estoy casada. Estoy en pareja, pero no me casé", afirmó Mariela, una frase que rápidamente abrió una nueva discusión sobre su historia con el exfutbolista.

La mujer del exfutbolista entró al juego con una fuerte advertencia a sus compañeros Imagen mejorada con IA/Redes sociales

La participante del certamen emitido por Telefe también intentó defender su imagen y su familia frente a las críticas. "Tengo una familia, tengo un matrimonio hace 30 años y de ninguna manera voy a permitir que nadie ponga en duda eso", expresó, mientras aseguraba: "A mi marido lo respeto, esto es un juego". Sus palabras buscaron marcar distancia entre la convivencia televisiva y la vida privada.

Sin embargo, el mensaje dejó una contradicción expuesta: mientras Mariela habló de respeto y de un vínculo de décadas, el Turco García ya había confirmado públicamente que la separación ocurrió antes del ingreso al reality. La diferencia entre ambos relatos convirtió la historia en uno de los focos más comentados de Gran Hermano 2026.