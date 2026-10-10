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Se convirtió en estrella de Netflix como galán y ahora será el próximo Rambo: quién es

El intérprete estadounidense atraviesa un nuevo desafío profesional que lo aleja de los papeles románticos que marcaron sus primeros grandes éxitos.

Noah Centineo afrontará uno de los desafíos más importantes de su carrera con un personaje muy diferente a los que interpretó hasta ahora.

Noah Centineo afrontará uno de los desafíos más importantes de su carrera con un personaje muy diferente a los que interpretó hasta ahora.

  • Cómo fue el salto de Netflix a las grandes producciones de acción.
  • El papel que marcará una nueva etapa en su carrera.
  • Por qué su elección sorprendió a los fanáticos de la saga.
  • Qué se sabe hasta ahora de la nueva película.

Se convirtió en estrella de Netflix como galán y ahora será el próximo Rambo: un joven actor sorprendió a Hollywood al ser elegido para interpretar a una versión joven de Rambo en la nueva película de la franquicia.

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El intérprete, conocido mundialmente por sus papeles en comedias románticas del streaming, asumirá ahora un personaje asociado durante décadas con Sylvester Stallone. La nueva producción será una precuela y estará ambientada años antes de los acontecimientos de las historias protagonizadas por Stallone.

La historia buscará mostrar una etapa hasta ahora poco explorada del personaje y contar cómo comenzó a convertirse en el soldado que luego llegó a la pantalla grande. Aunque la estrella internacional dejará de ponerse en la piel del protagonista, continuará relacionado con la nueva propuesta como productor. A los 79 años, su participación detrás de cámara permitirá mantener un vínculo directo entre la nueva producción y las películas originales.

La sorprendente historia de Noah Centineo

La elección de Noah Centineo llamó especialmente la atención por su trayectoria. Durante varios años, la joven promesa construyó su popularidad como protagonista de historias románticas dirigidas principalmente al público adolescente. Sin embargo, en los últimos tiempos comenzó a alejarse de ese perfil y a participar en producciones con mayor presencia de acción.

Noah nació en Miami y comenzó su carrera como actor durante su adolescencia: uno de sus papeles más reconocidos llegó con la serie The Fosters, donde interpretó a Jesus Adams Foster. Sin embargo, su gran salto internacional se produjo en 2018 con A todos los chicos de los que me enamoré.

La búsqueda de un cambio en su carrera habría sido uno de los elementos que favorecieron su elección para interpretar a la versión joven de John Rambo. El desafío será construir una nueva interpretación sin intentar reemplazar directamente la versión que Sylvester Stallone convirtió en un ícono del cine de acción.

El veterano de Vietnam es uno de los personajes más reconocidos de la carrera de Stallone. La estrella internacional lo interpretó durante más de cuatro décadas y construyó alrededor del rol una imagen que quedó asociada al cine de acción. La nueva película tomará otro camino: en lugar de continuar directamente la historia conocida, se enfocará en los años de juventud del personaje central y en los acontecimientos que marcaron su formación como soldado.

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