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Qué fue de la vida de Marcelo de Bellis, tras el éxito de Casados con Hijos

El artista mantiene su vigencia en los escenarios. Su presente combina trabajo y entorno familiar.

Su formación en el ámbito artístico y su paso por distintos formatos le permitieron construir un perfil versátil dentro del medio.

Su formación en el ámbito artístico y su paso por distintos formatos le permitieron construir un perfil versátil dentro del medio.

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  • Marcelo de Bellis consolidó su popularidad tras su paso por Casados con Hijos.

  • Su carrera abarca televisión, teatro y formación artística con reconocidos maestros.

  • En los últimos años priorizó proyectos escénicos y una vida personal más reservada.

  • Su presente incluye nuevos desafíos teatrales y la posibilidad de regresar a la pantalla chica.

El nombre de Marcelo de Bellis quedó fuertemente asociado al éxito de Casados con Hijos, donde interpretó a Dardo Fuseneco, un personaje que lo posicionó como una figura popular dentro del humor televisivo argentino. A lo largo de su carrera, el actor desarrolló un recorrido amplio que incluye participación en ciclos de entretenimiento, ficciones y escenarios teatrales. Su formación en el ámbito artístico y su paso por distintos formatos le permitieron construir un perfil versátil dentro del medio.

El actor en el streaming de Luzu TV.
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Con el paso del tiempo, su exposición mediática fue alternando entre proyectos laborales y una vida personal más discreta, en la que también ganó protagonismo su entorno familiar. Ese equilibrio entre trabajo y vida privada marca su actualidad. Lejos de quedar encasillado en un solo rol, su trayectoria continuó evolucionando con nuevas propuestas y la búsqueda constante de mantenerse vigente en la escena artística nacional.

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Marcelo de Bellis habló de la ausencia de Érica Rivas en Casados con hijos
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Qué fue de la vida de Marcelo de Bellis después de Casados con Hijos

Luego del reconocimiento obtenido por su papel en Casados con Hijos, Marcelo de Bellis continuó desarrollando su carrera en televisión, teatro y otros formatos. Participó en programas como Videomatch y Bailando por un Sueño 2008, además de integrar elencos de ficciones como Consentidos, Viudas e Hijos del Rock and Roll, Son Amores y Simona.

Su formación actoral comenzó en el Conservatorio Nacional y se perfeccionó con referentes como Agustín Alezzo y Norman Briski. Además de actuar, también se desempeñó como docente de teatro desde temprana edad, integrando su trabajo en escenarios alternativos con apariciones en la televisión de los años 90.

Marcelo de Bellis

En el ámbito teatral, mantuvo una presencia constante con obras como “The Play That Goes Wrong”, “Chorros” y “Stéfano”, consolidando su vínculo con el público desde el escenario. En paralelo, siguió sumando participaciones en distintas producciones televisivas a lo largo de los años.

En su presente, el actor también prioriza su vida personal. Junto a su pareja, Marisol Grasso, y su hijo, comparte momentos familiares como sus recientes vacaciones en Punta del Este. Al mismo tiempo, continúa activo en teatro con la obra “Mamá” en el Multiteatro y evalúa un posible regreso a la televisión en 2026.

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