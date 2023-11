En redes sociales no perdonado la falta de artistas conocidos y criticaron mediante memes.

La espera terminó, se conoció el line up del Lollapalooza 2024 y estallaron los memes , tras publicar quiénes son los artistas invitados al festival , cientos de usuarios desconformes no tardaron en llenar las redes sociales con reacciones y memes.

El exitoso festival de música se realizará el próximo 15,16 y 17 de marzo de 2024 en el Hipódromo de San Isidro, y participarán bandas como Limp Bizkit, Blink -182, Sam Smith, Thirty Seconds to Mars, YSY A, Miranda!, Bandalos Chinos, Peces Raros, El Zar, FMK y Evlay .

En la grilla dada a conocer este mediodía por la organización local también resaltan figuras como el rapero colombiano Feid, The Offspring, Thirty Seconds to Mars, Cristian Castro, Phoenix, King Gizzard & The Lizard Wizard y Anita B. Queen.

Sin embargo, en medio de la noticia, empezaron a notarse disconformidades en redes sociales y estallaron los memes relacionados a la poca popularidad de algunos artistas.

