Se conocieron las últimas imágenes de Locomotora Oliveras en la serie En el Barro de Netflix

Meses atrás, durante su paso por Almorzando con Juana Viale, la Locomotora explicó un poco de qué se trata el nuevo personaje que interpreta en la producción de Sebastián Ortega: "No puedo actuar de narco, de chorra, pero si de asesina, por el motivo. Soy una persona fiel en la cárcel, tengo una jefa ", admitió.

La serie En el Barro se encuentra en el mismo universo que El Marginal, producida por Netflix, Underground y Telemundo Studios. La historia sigue a un grupo de penitenciarias que tienen que afrentar diferentes adversidades dentro de la prisión llamada "La Quebrada".

"Lo importante es que el personaje deja un mensaje", cerró Oliveras sobre su participación En el Barro. En sus redes sociales, su última publicación del 11 de julio fue sobre la serie, a la que le dedicó un video con imágenes de las grabaciones.

"Este 14 de agosto se estrena la serie por Netflix: En el barro ( cárcel de mujeres) la continuación de el marginal !!!! Mucha acción! Muchas piñas!! Imperdible!!!!", escribió la exboxeadora en el posteo.

Qué dice el último parte médico de Locomotora Oliveras publicado este jueves

La exboxeadora Alejandra Locomotora Oliveras cursa su décimo día de internación en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital José María Cullén luego del Accidente Cerebrovascular (ACV) que sufrió el 14 de julio. Su último parte médico indica que su pronóstico sigue siendo reservado.

“Se encuentra estable hermodinámicamente, en asistencia mecánica respiratoria, y sin cambios neurológicos respecto a los días previos. Continúa bajo seguimiento permanente por parte del equipo de la Unidad de Terapia Intensiva. Su pronóstico sigue siendo reservado”, indica el documento firmado por el doctor Bruno Moroni.

Los partes previos indicaban que tiene riesgo de vida actualmente y que el ACV “ya generó un daño”. El jefe de terapia intensiva del Hospital Cullén, Néstor Carrizo, detalló que “la lesión es irreversible si hablamos de funcionalidad en esa área del cerebro, pero su cuadro clínico neurológico es reversible”.

También explicó que hay que entender que todavía estamos en una fase donde lo más importante es sostenerla con vida y tratar de mantener el funcionamiento de sus órganos”.

El cirujano cardiovascular Fernando Cichero indicó en Mujeres Argentinas que "si tiene mucha fuerza de voluntad, lamentablemente va a quedar muy secuelada, no creo que vuelva a hacer una vida normal como hacía. No va a poder deambular sin ninguna dificultad, el miembro superior no lo va a poder mover como corresponde, y además va a quedar afasia".