28 de septiembre de 2026 Inicio
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Nuevos datos: dirigentes del peronismo encabezan la intención de voto

La ex presidenta Cristina Kirchner, el gobernador Kicillof y la diputada Bregman del FIT en tercer lugar encabezan el ranking de potencialidad de voto. Solo La Libertad Avanza y el peronismo reúnen más del 30% cada uno, según la última encuesta de Zuban Córdoba.

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En el balotaje de 2023

En el balotaje de 2023, Javier Milei fue elegido presidente.

Nacho Petunchi
En el balotaje de 2023

En el balotaje de 2023, Javier Milei fue elegido presidente.

Télam

La intención de voto se acumula en la oposición cuando se consulta por figuras como Axel Kicillof, Cristina Kirchner y Myriam Bregman, pero al consultar por espacios son La Libertad Avanza y el peronismo los que terminan reuniendo la mayor cantidad de los eventuales comicios, según la última encuesta de Zuban Córdoba a 2000 personas mayores de 16 años.

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El presidente Javier Milei quedó quinto (38%) en el ranking de potencialidad de voto, superado por su exrival electoral Sergio Massa (39%), Bregman (40,2%), la dos veces presidenta (43,7%) y el gobernador de la provincia de Buenos Aires (46,6%). Sin embargo, La Libertad Avanza (LLA) sería uno de los dos partidos más elegidos en los dos escenarios electorales planteados por la consultora.

La intención de voto de 2000 personas mayores de 16 años medida por Zuban Córdoba entre el 16 y el 19 de septiembre de 2026.

La intención de voto de 2000 personas mayores de 16 años medida por Zuban Córdoba entre el 16 y el 19 de septiembre de 2026.

Abajo de Milei se encuentra la senadora libertaria Patricia Bullrich (37,8%), la diputada cordobesa Natalia de la Sota (35,4%) y el expresidente Mauricio Macri (32,4%). Los partidos de estos últimos dos aparecen entre los menos elegidos por quienes contestaron la encuesta.

En línea con otras mediciones, la imagen del Presidente medida por Zuban Córdoba también se desplomó en septiembre: la desaprobación creció de 62,3% a 63,6% y la aprobación cayó de 36,8% a 35,2% en un mes. Aunque, junto con Kicillof y CFK, son los únicos tres que cuentan con una base sólida de "votos seguros" que supera el 25%.

Cómo es el escenario de empate técnico entre el peronismo y La Libertad Avanza

La consultora armó dos escenarios electorales: uno con el PRO y "otros" partidos y otro sin estas dos categorías. En el primero, el peronismo lograría vencer a LLA por 3,9 puntos porcentuales (p.p.). Mientras que en el segundo la ventaja peronista sería de apenas 0,8 p.p., por lo que se trataría de un empate técnico.

Por su parte, la categoría "Otro" reunió 14,6% de la intención de voto en el primer escenario y la incertidumbre (10,9%) predominó por sobre el partido presidido por Mauricio Macri (5,8%) y el Frente de Izquierda (4,6%). Mientras que en el segundo escenario, crecieron tanto el Frente de Izquierda (6,4%) como la indecisión (22,6%).

Como en las últimas elecciones, son las personas indecisas las que podrían desempatar entre el peronismo y LLA, ya sea en las generales o en el balotaje. La Presidencia argentina se gana en primera vuelta con el 45% de los votos o con menos del 40% y una diferencia de 10 p.p. con el segundo.

La intención de voto de 2000 personas mayores de 16 años medida por Zuban Córdoba entre el 16 y el 19 de septiembre de 2026.

La intención de voto de 2000 personas mayores de 16 años medida por Zuban Córdoba entre el 16 y el 19 de septiembre de 2026.

El informe de Zuban Córdoba completo

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