Ángel de Brito reveló cuándo comienza Gran Hermano 2025

Gran Hermano 2023 la final gala Telefe

Sin embargo, la cuestión no es por el orden, sino por un tema entre las autoridades. “Tenían pensado empezar luego de que termine GH Chile, o sea en noviembre o diciembre, pero debido al bajo rating de la final hay personal jerárquico que quiere atrasar Gran Hermano para marzo o abril", expresó.

A lo que De Brito opinó que podría ser “un error garrafal” porque “Gran Hermano es verano”. La edición del 2022 inició el 17 de octubre, en la previa del verano, y el de 2023 comenzó el 11 de diciembre, en plena estación de calor.

Una exparticipante de Gran Hermano fue despedida de su programa en vivo por Gastón Trezeguet

El finalista de la edición de Gran Hermano 2001, Gastón Trezeguet, es conductor de Se Picó, programa de streaming de Kuarzo. Una de sus compañeras era una exparticipante de la edición actual, pero luego de ausentarse por una serie de programas, la despidió al aire.

Cata Gran Hermano Redes sociales

El panelista del debate de Gran Hermano se mostró muy molesto por la actitud de su compañera: Catalina Gorostidi. Sucede que no iba al programa porque desde Telefe le habían impuesto que no podía estar en ningún programa por una sanción tras una serie de actitudes.

"Cata nos clavó para ir a All Access. Todas las semanas va a All Access y falta a su trabajo en Se Picó. Se puede ir dando por despedida automáticamente", disparó Trezeguet. Por el momento, Cata no dio su versión de los hechos. ¿Se irá?