Telefe levantó Survivor y recuperó la cima del rating: volvió a superar los dos dígitos

Según informó el usuario especializado @ratingtvargg en X (ex Twitter), los programas más vistos del miércoles 14 de agosto fueron los siguientes: Copa Conmebol Libertadores: Talleres vs. River (11.4), Previa Copa Conmebol Libertadores: Talleres vs. River (8.9), Los 8 escalones (8.3), Telefe Noticias (8.2) y Pasión prohibida (7.5). Así, el fútbol continúa siendo una de las principales armas de Telefe para permanecer como líder.