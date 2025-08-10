IR A
Eugenia Tobal reveló cómo fue su separación de Nicolás Cabré después de 13 años: qué dijo sobre la China Suárez

La actriz y el actor se habían casado y esperaban un hijo cuando él comenzó a salir con la ex Casi Ángeles y ocurrió una de las separaciones más polémicas del espectáculo argentino.

En la emisión de este sábado a la noche del programa de Mirtha Legrand, la conductora indagó al dirigirse a la actriz: "Sufriste mucho por amor Eugenia, lo pasaste mal".

Lejos de esquivar la pregunta, confirmó: “Yo sufrí como cualquier mujer que sufre cuando se separa de un proyecto". Sin embargo, quiso despegarse de ese recuerdo y agregó: "Pero está bueno decir que después de eso mi vida fue bárbara también".

Entonces, continuó detallando lo que vivió después de separarse del actor: "Siempre me ponen como en un lugar de pobrecita y la verdad es que no. Mi vida fue maravillosa”. Al instante, la conductora le destacó: "Es bueno que lo comentes".

“Claro, porque sufrí como cualquiera cuando se separa. La vida te pone en situaciones complejas y hay que atravesarlas. Y yo me dediqué a sanar eso. Di vuelta la página”, concluyó.

