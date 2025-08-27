Nicolás Cabré y Rocío Pardo mostraron el increíble antes y después de su cocina El actor y su pareja están en plena remodelación de su casa y, luego de mostrar su patio, compartieron los avances de otro ambiente.







Nicolás Cabré y Rocío Pardo mostraron su nueva cocina. Redes sociales

Nicolás Cabré y Rocío Pardo continúan con la remodelación de su nuevo hogar, del que ya mostraron los cambios del patio que fue viral durante el verano, pero ahora fue el turno de la cocina. La cual decidieron modernizarla y cambiar la idea de la misma.

El lugar tenía una heladera convencional y muebles blancos de madera y el cambio fue notable: una mesa desayunadora amplia de mármol con sillas tapizadas a tono, hornallas eléctricas y una heladera que está embutida.

Embed - Nicolas Cabré en Instagram: "Y así es como quedó nuestra cocina terminada. @grupolincoln" View this post on Instagram A post shared by Nicolas Cabré (@nicolascabre80) Los actores también utilizan el lugar, no solo para cocinar, sino para compartir mates y charlas por la mañana mientras miran a su nuevo jardín. “Terminando la casita”, escribió la actriz tiempo atrás en otro de los videos.

En el recorrido por la propiedad se puede apreciar un estilo rústico con decoración minimalista y una combinación con colores neutros. La mesa tiene una madera maciza y sillas a tono, lo que también hace coincidir la idea que tiene en la cocina.