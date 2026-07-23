Polémica por Rosalía: quién es el influencer argentino que defendió a la cantante española El streamer salió a bajarle el tono a la controversia generada en redes sociales. La artista española debió salir a aclarar la situación ante la fuerte reacción de sus seguidores argentinos. Agregar C5N en









El streamer también hizo referencia a episodios similares protagonizados en el pasado por hinchas argentinos. Redes sociales

En medio del escándalo generado por Rosalía luego de compartir una publicación considerada antiargentina en sus redes sociales, el streamer Martín Cirio sorprendió al salir públicamente en defensa de la cantante española. El mediático argentino expresó su postura durante uno de sus streams, generando repercusión inmediata entre sus seguidores.

Al referirse a lo ocurrido, buscó contextualizar la reacción de Rosalía dentro de las tradicionales chicanas futboleras entre países: "La voy a defender a Rosalía, porque en el stream pasado nos estábamos quejando. Españoles, pueden festejar, pueden decir algo. Nosotros somos re descanseros. O sea, cuando ganamos, acuérdense, 'Segundo Francia'...".

El streamer también hizo referencia a episodios similares protagonizados en el pasado por hinchas argentinos hacia rivales de otros países, remarcando que este tipo de provocaciones forma parte habitual del folclore futbolero: "A Mbappé, cuando le cantaban 'cometraba'. Chicos, el quilombo mundial que hemos tenido por eso. Ahí nos acusaron a todos de transfóbicos. Las cosas que hemos dicho, tampoco nos hagamos los pelotudos acá, ¿eh? O sea, es parte del folclore. Para mí es parte del folclore".

Cirio cerró su descargo pidiendo no tomar de manera demasiado literal la publicación de la artista española, entendiéndola como parte de una picardía habitual entre hinchas: "No te podés tomar la canción tan literal, ¿viste? Es la chicana del fútbol, chicos. Bueno, yo pienso esto. Ya sé, me estoy metiendo a todos en contra, bueno, yo pienso esto".

Redes sociales El pedido de disculpas de Rosalía La polémica se originó cuando Rosalía compartió en su perfil de TikTok un video de Mía Khalifa celebrando el triunfo de España, acompañado de su canción "La Perla" y el mensaje "cómo suena la vida ahora que las Perlas han sido derrotadas". La publicación generó un fuerte repudio entre los argentinos, mientras varios artistas e influencers habían protagonizado comentarios negativos hacia el país.