Elecciones 2027: cómo consultar el padrón electoral provisorio Permite verificar que los datos estén correctos y realizar reclamos por errores u omisiones. Los jóvenes que deban incorporarse por primera vez a los padrones de la elección del año próximo, podrán verificar si ya fueron incluidos. Por Agregar C5N en









En esta oportunidad, la consulta no incluye el domicilio del electorado.

La Cámara Nacional Electoral informó que ya está habilitada la consulta provisoria del padrón electoral para las elecciones nacionales 2027, a través del sitio web www.padron.gob.ar.

"Es importante que la ciudadanía haga la consulta del padrón provisorio para verificar que sus datos estén correctos y realizar reclamos por errores u omisiones", aclaró.

El padrón provisorio permanecerá disponible para la consulta hasta el 30 de noviembre inclusive.

Cabe aclarar que, en esta oportunidad, la consulta no incluye el domicilio del electorado, sino únicamente el nombre y apellido de quienes están habilitados, indicando su sección y circuito electoral.

Asimismo, los jóvenes electores que deban incorporarse por primera vez a los padrones de la elección del año próximo, podrán verificar si ya fueron incluidos.

De igual modo, para el caso de aquellos electores que no deban figurar en el mismo.