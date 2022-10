Santiago del Moro sorprendió al referirse a Gran Hermano: "No tendría la fortaleza para participar"

Sobre este tema, del Moro aseguró: "Creo que todos hemos fantaseado en algún momento sobre qué pasaría si entramos a la casa. Durante la pandemia todos nos sentimos parte de un Gran Hermano con lo del encierro. No sé si tendría la fortaleza para estar en la casa de Gran Hermano". Así, el propio "líder" del reality se sinceró sobre los temores que le generaría estar dentro del programa.

Hotel Gran Hermano El hotel de Gran Hermano, ubicado en Martínez. Redes sociales

"Es una experiencia que gana el más fuerte, es una competencia. Y creo que los chicos que entran hoy tienen una gran ventaja a los pioneros de GH, ahora saben todo a dónde vienen. Yo no me creo más esa inocencia los que digan que no sabía dónde estaba o que entré porque fui a acompañar a una amiga, o que me anoté y me costó lo que es la máquina de la televisión", develó el conductor.

Por último, Santiago del Moro afirmó: "Acá no hay nadie inocente. Es la competencia televisiva más grande del mundo, con reglamentos claros... Por la página pasaron más de 6 millones de personas y el casting presencial lo hicieron más de 20 mil y luego quedaron 10 mil, después 30 y pico hasta que fueron quedaron los 18 chicos". Algunos rumores indican que entre estos participantes podría haber 2 mayores de 65 años, lo que sería toda una novedad en el certamen.