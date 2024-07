Santiago Del Moro habló sobre la polémica de los premios de Gran Hermano: "No me importa nada..."

En cuanto a los premios, Del Moro había admitido que había tres casas para entregar y era una para cada uno de los tres finalistas. Sin embargo, en los últimos programas se puso en duda y comenzó la especulación de estafa.

Embed GRAN HERMANO: SANTIAGO DEL MORO habló de todo



El conductor se refirió a las críticas y respondió a todas las preguntas.



Cc #LAM en América TV @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/rD6UntgMA3 — América TV (@AmericaTV) July 30, 2024

No solo las redes sociales se sorprendieron, sino también los participantes cuando se enteraron que la iban a recibir. De hecho, Emmanuel Vich en Se Picó confirmó que no iba a recibir la casa. Pero en las últimas horas, dio un móvil en LAM y explicó lo sucedido.

Del Moro indicó: “La casa es para todos. Ellos podían elegir entre la plata y la casa. Imagínate que para una estructura como Telefe una casa es algo más o menos. No es tema. No me pone nervioso nada. No me importa nada lo que opinen, para bien o para mal. Siempre con la mejor. Hablen bien o mal no me importa".

Furia de Gran Hermano explotó contra sus propios fans: "No son dueños de mi vida"

La exparticipante Juliana "Furia" Scaglione sorprendió al explotar contra sus propios fans de Gran Hermano 2023-24, de forma que ya no le queda nadie sin cuestionar luego de insultar a todo aquel que le dijo la más pequeña crítica.

A través de sus redes sociales, Furia compartió dos videos de casi un minuto de duración cada uno. En el primero, escribió lo siguiente: "Sólo pueden armar tendencias sin el logo de la productora. Apagones, blindajes, ¿quién los activa? No tengo control sobre mi propio fandom, es absurdo".

Con estas palabras, comenzó por dejar en evidencia toda su bronca contra ellos y continuó: "No manden mensajes a la productora. Estamos tratando de eliminar fake. Cuarta vez que lo pido". Esto terminó por confirmar que no está para nada contenta con el accionar de sus fans, principales responsables de que haya llegado tan lejos en Gran Hermano a pesar de su personalidad.