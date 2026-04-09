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Netflix presentó tráiler del documental de Silvina Luna con sus últimas imágenes antes de morir

La plataforma publicó el primer adelanto de lo que será Perfecta, el cual revela, desde su intimidad, una batalla médica, judicial y cultural contra los mandatos sociales y la violencia estética.

Silvina Luna tendrá su propio documental.

Silvina Luna tendrá su propio documental.

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Se dieron a conocer las primeras imágenes del documental de la modelo Silvina Luna, el material inédito construido en base a archivos, entrevistas y videos y audios de voz de la modelo. Se llama Perfecta y se emitirá por Netflix a mediados del 2027.

Material inédito de la modelo formará parte del documental que se estrenará en 2027.
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En el tráiler, se pueden escuchar amigos y familiares hablar sobre la exparticipante de Gran Hermano: “Ella se empezó a grabar con el celular en los momentos que iba al hospital cuando hacía diálisis”, indican desde el entorno y una amiga agrega: “Tenía un deseo muy grande de hacer un documental sobre el camino que tenía que transitar”.

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Los videos y archivos de audio que Silvina le envió a su círculo íntimo serán expuestos y se la podrá ver en uno de los momentos más vulnerables de su vida: el duro tratamiento que atravesó cuando empeoró su salud.

La producción del documental está a cargo de nada más y nada menos que Netflix. Según se supo, dos de las entrevistas más importantes que se podrán ver son la del hermano de la mediática, Ezequiel Luna, y la de una de sus mejores amigas, Bárbara Corvalán. Los dos aprobaron la pieza audiovisual con la idea de mostrarle al pública un lado de Silvina nunca antes visto. Tanto su hermano como su amiga expresaron que ella quería que “nadie viviera lo que ella sufrió” y, por eso, compartió el material.

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