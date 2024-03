Rosina Beltrán, contundente sobre la relación con Lucía Maidana tras Gran Hermano: "Queremos..."

Luchi se separó de su novia y no pierde las esperanzas de comenzar una relación con la uruguaya

Es que, tanto los fanáticos como la propia salteña se ilusionaron con una posible relación que vaya más allá de una simple amistad que dentro de la casa no pudo darse ya que la jugadora de fútbol tenía una relación y que finalmente terminó tras su paso en el reality.

Ahora, soltera y con la uruguaya fuera de la casa y frente a frente se comenzó con la ilusión que realmente puedan darle riendas al amor que siente Maidana por la nacida en Uruguay: ¿es correspondido?

Apenas salió de esta nueva edición de GH Beltrán desmintió estar enamorada de Luchi y sepultó los rumores de un posible romance tras la revelación de la salteña de estar enamorada de la hermanita.

“La realidad es que somos muy amigas, nos queremos mucho y dentro de la casa por lo menos yo me confundí porque se vive todo más intenso”, señaló en esa oportunidad la decimoquinta eliminada quien supo confesar que se sentía atraída por Maidana dentro de la casa de Gran Hermano 2023.

Lo cierto es que ahora, con más días fuera del encierro, Rosina volvió a hablar de la relación con Luchi y fue contundente sobre el vínculo que las une.

Lucía Maidana y Rosina Beltrán Gran Hermano 2023 Capturas Telefe

Rosina Beltrán contó cuál es la relación que tiene con Lucía Maidana de Gran Hermano

Ya lejos de estar expuesta 24/7 delante de las cámaras, Rosina Beltrán fue de invitada en Implacables y no esquivó ninguna pregunta y sobre todo aclaró cómo es su vínculo con Lucía Maidana, quien confesó estar enamorada de la uruguaya.

“Con Luchi somos muy amigas. Sí, eso. La quiero un montón, es que me preguntan en todos los programas”, comenzó aclarando y aclaró que no se sintió incómoda en el reencontrarse con Lucía fuera de la casa. “Cero incómoda, yo sé cómo es Luchi, es un amor, me abrazó, la abracé, fue un momento hermoso”, sostuvo en el ciclo que se emite por Canal 9.

Y ante la duda de los presentes y los televidentes, dejó en claro cómo fue el reencuentro post casa de Gran Hermano: “Charlamos un rato, tampoco hemos tenido mucho rato para hablar, pero bueno. Queremos cuidar como mucho nuestra amistad”.

“Lo que siente cada uno por la otra, lo sabemos ella y yo, y me quedo con eso”, cerró la uruguaya sin dar más precisión y ¿dejando una puerta abierta para el amor con la salteña?