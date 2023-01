Rosenfeld desmintió el pedido de Mauro Icardi por la tenencia de las hijas con Wanda Nara

La empresaria argentina Wanda Nara y el futbolista Mauro Icardi, siguen con una relación tirante, a partir de la separación que firmaron hace meses y ahora el conflicto es por la tenencia de las hijas, Francesca e Isabella. "El diálogo no está cortado" , aseguró la abogada de la mediática, Ana Rosenfeld.

En el programa A la Tarde en América, la letrada se encargó de aclarar los rumores sobre que el jugador del Galatasaray y detalló: "No me consta que Mauro quiera pedir la tenencia de sus chicas y sigo bregando porque todo ésto se pueda resolver de una manera pacífica".

En este sentido, agregó que "no me consta que Mauro haya pedido la tenencia, y me encantaría que vuelvan a estar juntos por la familia hermosa que formaron".

La abogada de la dueña de Wanda Cosmetics fue más allá e insistió: "Me encantaría que por los años que estuvieron juntos y por la hermosa familia que formaron que vuelvan a estarlo".

Los rumores sobre la intención de Mauro de sacarle la tenencia de sus hijas a Wanda trascendió luego de que la modelo se instaló en Argentina junto a sus cinco hijos, lo que no le gustó a Icardi.

Fue el periodista Diego Estévez, quien aseguró en el programa que conduce Karina Mazocco que "Icardi pediría la tenencia de sus hijas, sería una decisión que tomó en las últimas horas con sus abogados de Italia, donde la pareja ha construido su fortuna", comentó.

Este versión fue refutada por Rosenfeld que arriesgó que "hay un 80% a 20 de posibilidades de que van a terminar juntos", y enfatizó "tampoco creo que hay un interés mediático".

"Wanda fue muy clara en el mes de octubre pasado firmó su separación personal y la envió delante mío a Italia que es el juez competente, salvo que ella fijare su centro de vida acá, con colegios, actividades extracurriculares, y el centro de vida podría mudarse a la Argentina. Ahora su centro de vida está en Italia", aclaró.