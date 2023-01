Gran Hermano 2022: la insólita decisión que tomaron los participantes para celebrar el cumpleaños de Alfa

Como se cambió la remera delante de todos, Romina le preguntó a todos: "¿Podrán tener ese lomo a los 61 años?". Incluso, el propio Alfa bromeó al respecto y les expresó un frase particular. "Quiero ver la foto de todos ustedes a los 61", señaló.

En la previa se pudo ver cómo los "hermanitos" prepararon todo para la celebración de Walter Santiago, donde pusieron la mesa, cocinaron y se vistieron como Alfa. Durante el almuerzo, los participantes de Gran Hermano 2022 pudieron disfrutar de dos jarras de vino tinto, una cantidad de alcohol superior a la lata de cerveza que les dan cada viernes en las fiestas temáticas.

https://twitter.com/toromduro/status/1617967545344221184 Marcos y el resto con la musculosa de SECURITY#gh2022 #GranHermano pic.twitter.com/032lTSdkZB — L E Ó N (@toromduro) January 24, 2023

El inesperado elogio de Alfa para Marcos

Luego de almorzar, casi todos los participantes de Gran Hermano 2022 permanecieron en la mesa, donde Walter aprovechó para elogiar a Marcos "Primo" Ginocchio por sus actitudes con él dentro de la casa.

Mientras todos lo escuchaban, Alfa remarcó: "El Primo, callado y todo, es uno de los tipos que cuando me vio mal, no tuve que decir nada y estuvo". Si bien tuvieron un cruce recientemente, Walter demostró que quiere mucho al salteño, quien no suele tener conflictos con nadie.

"Cuando estuve mal, el que se dio cuenta fue el Primo. Yo tengo mucha memoria", concluyó al respecto. Por el lado de Marcos, no realizó ningún tipo de comentario al respecto, sino que permaneció en silencio.